Kalite ve hizmet odaklı yedek parçalar

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19 Haziran 2018, 16:14

SAF-HOLLAND, çekici ve treylerin kullanım ömrüne bağlı olarak artan yedek parça talebine cevap veriyor.

markası ile, yaygın olarak kullanılan birçok ticari araç için yedek parça hizmeti sunuyor. Dünya çapında tescilli markanın ürün yelpazesinde, fren (kampana, disk, balata), çekici ve treyler için süspansiyon parçaları ve hava tankları, treyler ayakları, gres yağları ve jantlar bulunuyor.açıklamasında: “Yakın zamanda SAF-HOLLAND, aracın güncel değerine katkı sağlayan bakım hizmetlerinin önemini ön görerek SAUER® GERMANY QUALITY PARTS markasını tanıttı. Ticari araçlara uzun hizmet ömrü sağlamak üzere test edilmiş ve kanıtlanmış parçaları sunduğumuz için piyasadaki tüm diğer fiyat odaklı ürün tedarikçilerinden ayrılıyoruz. Öte yandan rekabetçi fiyatlarla sunduğumuz yüksek kalite, müşterilerimize net bir maliyet avantajı sağlıyor,” dedi. Birçok bölge ve ülkede firmalar, yedek parça ve ikinci el araç satın alırken maliyetlere çok fazla odaklanarak daha az orijinal yedek parça kullanıyor. İkincil markası ile SAF-HOLLAND, araçların kullanım ömrü boyunca yedek parça tedarikini üstleniyor. Maliyet konusunda dikkatli müşterileri için çekici ve treylerin yedek parçalarını, yüksek garanti koşulları ve hatta çoğu zaman aracın ikinci ömrünün ötesinde avantajlarla sunuyor.Web sitesi, ürünleri tanıtan bilgileri aktarıyor ve teknik veri, sipariş ve depolama süreci ile ilgili tüm bilgileri içeren detaylı bir online katalog sunuyor. Müşteriler, yedek parçalarını OE parça numaralarını kullanarak tanımlayabiliyor veya ülkeye özgü bir arama gerçekleştirebiliyor. SAUER® yedek parçaları şu anda Avrupa, Asya ve Orta Doğu’daki SAF-HOLLAND satış sonrası ağında bulunuyor. Yedek parça müşterileri arasında, bağımsız satış sonrası bayilerinin yanı sıra pazarları için uygun fiyatlı çözümlerle ilgilenen OEM’ler de bulunuyor.konuyla ilgili olarak: “Avustralya, Yeni Zelanda ve Kore gibi farklı pazarlara açılma sürecindeyiz. Araştırmalarımız, ürün ve fiyatlarımızın zorlu ve uzak pazarlar için de ilginç olduğunu gösteriyor,” dedi. SAF-HOLLAND, düzenli eğitimleri sırasında SAUER® GERMANY QUALITY PARTS markasının tüm ürün yelpazesi hakkında bilgi veriyor.Tüm parçalar, seçilmiş ve sertifikalı tedarikçiler tarafından üretiliyor. Ürünler sıkı kalite kontrollerine tabi tutuluyor. İlgili tüm standartlara ve yönetmelikleri karşılayan hatta ötesine geçen bir üretim gerçekleştiriliyor. SAF-HOLLAND'ın aks üretimi, parça tedariki ve şirket içi kalite yönetimindeki onlarca yıllık deneyimi, SAUER® PARTS'ın her zaman son teknoloji ürünlerini en yüksek kalitede sunmasını sağlıyor. Buna ek olarak, müşteriler çekici ve treyler için gerekli tüm yedek parçaları tek bir kaynaktan tedarik edebiliyor.Bu da müşterilerin kendi taşımacılık işlerine odaklanmalarına olanak vererek sipariş sürecini ve diğer işlemleri kolaylaştırıyor. Böylece zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor.