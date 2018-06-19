Türkiye’nin ilk metro ihracatı

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19 Haziran 2018, 14:50

Bozankaya, Türkiye’nin ilk metro ihracatına imzasını atıyor.

2016 yılında düzenlenen Green Line Metro ihalesini kazanan Siemens Mobility - Bozankaya ortaklığı, ilk metro aracının üretim bandından indirilmesini düzenlenen bir törenle kutladı. Tayland’a gönderilmeye hazır olan ilk metro aracı içinBozankaya’nın Ankara’daki fabrikasında düzenlenen törene katılımda bulundu.Bangkok Green Line Metro Projesi’nin teslimat töreninde bir konuşma yapan; “Uluslararası projelerde Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyuyoruz. Bugün, Cumhuriyet tarihinin ilk metro ihracatına Bozankaya olarak imzamızı atıyoruz. Bu projeyle birlikte Türkiye’nin ihracatına doğrudan katkıda bulunduğumuz için de çok mutluyuz. Türkiye’nin dost ülkesi Tayland’da ulaşım projelerimize devam edeceğiz. Bangkok Yeşil Hat Metro projesinden sonra Mavi Hat Metro projesi için de çok çalışacağız. Sayın Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang’a, BTS firmasının yöneticilerine ve konsorsiyum ortağımız Siemens Mobility’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.Türkiye’nin ilk metro ihracatını gerçekleştirecek olan Bozankaya, bu proje ile birlikte Türkiye’ye 40 milyon Euro’dan fazla döviz girdisi sağlayarak ülke ekonomisine de katkıda bulunacak. Green Line Metro projesi aynı zamanda Tayland’a bugüne kadar yapılan en büyük ihracat olacak. Bozankaya, tüm bunları gerçekleştirmek için Türkiye’nin en büyük ve en modern raylı ulaşım sistemleri üretim merkezine 50 milyon Euro’dan fazla yatırım yaptı.Bozankaya, Siemens’in Bangkok’ta kendini ispatlamış tasarımına bağlı kalarak araçların iç tasarımını gerçekleştiriyor. Cer sistemi ve boji gibi komponentlerin Siemens tarafından sağlandığı projede, Bozankaya, şasi üretiminden statik devreye alma işlemlerine kadar tüm üretimi üstleniyor.140 ton ağırlığındaki metro treni, Haziran ayı sonunda Ankara’daki fabrikadan yola çıkacak ve ilk olarak Borusan-Gemlik limanına gelecek. Lojistiği deniz ulaşımıyla sağlanacak olan metro treni yaklaşık 15.000 kilometre mesafeyi altı haftalık bir sürede geçerek Ağustos ayı içinde Laem Chabang limanına ulaşacak. Green Line Metro hattındaki test sürüşleri de dahil olmak üzere Bangkok’taki tüm testler tamamlandığında Bangkok Toplu Taşıma Sistemleri Kamu Hizmetleri Şirketi’nin (BTS) “kullanıma hazır” raporunun Aralık 2018’de verilmesi öngörülüyor. Trenler, günde bir milyondan fazla yolcunun ulaşımını sağlayan Skytrain projesine dahil olacak.Bozankaya’nın Siemens Mobility ile kurduğu konsorsiyumla yüklenici olduğu Tayland’ın başkenti Bangkok için yapılan Green Line Projesi, 68.25 kilometre hat uzunluğu ve bu hat üzerinde yer alacak 59 metro istasyonundan oluşacak. Bu hatta hizmet verecek olan 22 trenin her biri 4 metro aracından oluşacak. Tek seferde bin 572 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan metroların son teslimatı 2019 yılı içinde olacak. Bozankaya, bu projenin ardından Bangkok’taki ikinci bir müşteriye 105 metro treni teslimatı için tekrar Siemens Mobility ile işbirliğine gidecek.