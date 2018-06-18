CHEP'den dijital bir deneyim

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18 Haziran 2018, 14:11

Tedarik zinciri yönetiminde kolaylık sağlayan bir uygulama: myCHEP™

Türkiye pazarında 2009 yılından beri tedarik zinciri çözümleri ile hızlı tüketim ürünleri, gıda, içecek ve perakende sektörlerinin iş süreçlerini baştan sona optimize eden CHEP, paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı ekipman yönetimi ile verimliliği artırıyor.CHEP ekipman yönetimindeki uzmanlığı ve bu alanda kullandığı özel yazılımlar iletedarik zincirlerinin birbiriyle bağlantılı olmasını sağlıyor. Müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve dijital bir deneyim yaşatmak için myCHEP™ müşteri portalı ile hizmet veriyor. Kullanımı kolay ve zaman tasarrufu sağlayan myCHEP™, tedarik zincirlerinin sorunsuz, güvenilir, sürdürülebilir ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla tasarlandı.myCHEP™ müşterilerin her yerden, 7 gün 24 saat erişip hesaplarını yönetebilmelerini sağlıyor. Sistemsel çözümleriyle onların ürün akışlarını kontrol ediyor ve tedarik zincirlerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Kullanıcılar fatura takiplerini, sipariş ve veri yönetimlerini zaman ve enerji harcamadan hızlıca yapabiliyor. Özellikle Elektronik Veri Değişimi (EDI) entegrasyonu, ekipman siparişi ve deklarasyon yönetiminin otomatik olarak yapılmasını sağlıyor, verilerin doğruluğu artıyor ve operasyonel yükü azaltıyor.Kahve sektörünün önde gelen firması, “myCHEP™’in kolay kullanımı sayesinde, palet yönetimi ile ilgili tüm verileri tek ekranda görebiliyor, birkaç tıklamayla ihtiyacımız olan tüm aksiyonları alabiliyoruz. Böylece zaman ve enerjiden tasarruf ediyoruz” diye belirtiyor.Tedarik zinciri süreçlerini gelişmiş dijital teknolojiler ve platformlarla sürekli optimize ettiklerini ifade eden, “Küresel kapsama ağımız ve sunduğumuz yenilikçi uygulamalar bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özelliklerimiz. Müşterilerimiz myCHEP™’in kullanımının çok kolay olduğunu, hiç eğitim gerektirmediğini, kişisel bilgisayarların yanı sıra mobil cihazlar ve tabletlerde de kullanılmasının büyük kolaylık sağladığını söylüyor. Bu ve bunun gibi aldığımız geri dönüşler bizi daha fazla motive ediyor. Biz de müşterilerimizle yakın çalışmalarımızı sürdürerek, değişen tedarik zinciri şartlarına uygun, yenilikçi ve katma değerli çözümler sağlamaya, myCHEP™ gibi sorunsuz ve etkili bir müşteri deneyimi sunmak için dijital araçlar üretmeye devam ediyoruz” dedi.