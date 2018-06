Fiat’tan bireysel araç kiralama sektöründe ezber bozacak adım

Anasayfa » Güncel

18 Haziran 2018, 13:43

Fiat, müşterileri için değer yaratmak ve hayatlarını kolaylaştırma hedefiyle gerçekleştirdiği projelere bir yenisini ekleyerek “Fiat Bireysel Kiralama” projesini hayata geçirdi.

Ezber bozan yeni projesine 2018 yılının Ocak ayında başlayan Fiat, hızlı çözüm, uygun fiyat ve yaygın bayii ağı ile kiralama hizmetini bir adım öteye taşımayı hedefliyor.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan, bireysel araç kiralama ile müşterilerinin Fiat marka otomobillere ulaşmalarını kolaylaştırmaya odaklandıklarını belirterek, bireysel kiralama sektörüne bizzat kendilerinin girmelerindeki en önemli etkenleri ‘müşteri beklentilerini hızlı karşılamak, hayatlarını kolaylaştırmak ve büyüyen kiralama pazarında Fiat olarak söz sahibi olmak’ diye sıraladı. Bu sistem ile bayileri için yeni bir iş alanı yarattıklarına da dikkat çeken Aytaç, 5 yıl içerisinde perakende satışların yüzde 25’ini yeni Fiat Bireysel Kiralama ile gerçekleştirmeyi öngördüklerini ifade ederken; 2018 yılı sonuna kadar da 1.500 müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.Egea model ailesiyle Türkiye’de iki yıl üst üste en çok satılan otomobil markası unvanına sahip olan Fiat, bireysel araç kiralama sektörüne iddialı bir giriş yapıyor. Geniş bayi teşkilatı ve ürün gamına sahip olan Fiat, filo kiralamadan farklı olarak, bireysel tercihlerin öne çıktığı, kişiye özel, butik bir hizmet ortaya koyuyor. Başlangıç olarak 20 Fiat bayii aracılığıyla müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak üzere bireysel araç kiralama hizmeti vermeye başlayan Fiat, kısa süre içerisinde Türkiye’de bulunan 100’ü aşkın satış noktasında kiralama hizmeti vermeyi hedefliyor.Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan, bireysel araç kiralama ile müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmaya odaklandıklarını belirterek, sektöre girmelerindeki en önemli etkenleri, ‘müşteri beklentilerini hızlıca karşılamak ve kiralama tarafında büyüyen pazarda Fiat olarak geleceğin dinamiklerine şimdiden hazır olmak’ diye sıraladı.Söz konusu adımı Fiat bayileri için de yeni bir iş alanı olarak tanımlayan Altan Aytaç, bireysel kiralamanın bayilerin iş hacmine de olumlu etki edeceğini öngördüklerini söyledi. Aytaç, araç kiralamanın satın almaya göre avantajlarının son dönemde daha ön plana çıktığına değinerek 5 yıl içerisinde perakende satışların en az yüzde 25’inin araç Fiat Bireysel Kiralama yöntemi ile sağlanmasını beklediklerini de dile getirdi. Araç kiralamaya pilot uygulama ile 2018 yılı Ocak ayında, çoğunluğu Anadolu illerinde faaliyet gösteren 20 bayii aracılığıyla başlayan Fiat, bugüne kadar yaklaşık 300 adet araç kiralayarak yeni müşterilere ulaşmayı başardı. Kiralanan araçların yüzde 90’ını Fiat Egea model ailesi oluştururken, diğer kısmını ise Fiat 500 Ailesi, Doblo ve Fiorino modellerinin Combi versiyonları oluşturdu. Türk Lirası ile kiralama imkânı sunan Fiat, bu yılsonuna kadar bireysel araç kiralamada 1.500 adede ulaşmayı hedefliyor.Kendi marka ve bayileri aracılığıyla, bireysel kiralama hizmet modeli ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerinin altını çizenFiat olarak sektöre yenilik getirdiklerini de sözlerine ekledi. Aytaç, “Showroom’da tek noktadan hızlı çözüm ve araç konfigürasyonuyla, kişiye özel tercihlere göre butik hizmet sunabiliyoruz. Müşterilerimiz, kiralama yapmak istedikleri aracı 3 gün içinde teslim alabiliyor. Ayrıca geniş bayi ağımız sayesinde müşterilerin güncel beklentilerini yakalayabiliyoruz. Kiralama yapmayı tercih eden müşterilere de satın almak isteyenler ile aynı detaylı bilgilendirme ve hizmeti ‘otomobil uzmanı’ satış danışmanlarından verebilmek gibi önemli ayrıcalıklar da sunuyoruz. Türkiye genelinde yer alan 130’dan fazla yetkili servisimiz ile sürekli artan kaliteli hizmet, Fiat İlgi Merkezi’nden 24 saat kesintisiz destek olanağı avantajları ise bireysel kiralama yapan müşterilerimize sunduğumuz diğer ayrıcalıklar arasında yer alıyor” dedi.Araç kiralama sektörü hakkında da değerlendirmede bulunan, Türkiye otomotiv pazarında, son on yıl içerisinde kiralamanın payının düzenli olarak arttığına dikkat çekti. Bu süreçte kiralama sektörünün her yıl ortalama yüzde 15 büyüdüğünü, bu seyrin önümüzdeki on yılda da devam edeceğini öngördüklerini belirten Aytaç, “Başta genç kuşak olmak üzere son dönemde kiralama yöntemini tercih eden müşterilerimizin sayısının her geçen gün arttığını görüyoruz. Kullanıcılar, araç sahipliğinin getirdiği sorumlulukları (ikinci el bakım, kasko, trafik sigortası vb.) üstlenmek yerine, kiralayarak hayatını kolaylaştırmayı yeğliyor. Finansal açıdan ise; ulaşım ihtiyacına ne kadar ayıracağını önceden bilerek, sürpriz bir masrafla karşılaşmıyor. Genç kuşağın yanı sıra farklı meslek gruplarından vergi levhasına sahip müşteriler de bireysel kiralamayı tercih edebiliyor.” diyerek sözlerini noktaladı.