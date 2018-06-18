Anasayfa » Güncel

Michelin ‘Doğru Hava Basıncı’ etkinlikleri başladı

18 Haziran 2018, 11:21

. Türkiye genelinde 6 ildegerçekleşen organizasyonlarda, sürücülere güvenli sürüş için lastikte doğru hava basıncının önemi anlatılıyor.

8 Haziranda Manisa ile startı verilen ve 29 Haziran’da Kocaeli’de sona erecek ‘Doğru Hava Basıncı’ etkinlikleri sürücüleri bilinçlendirmeyi hedefliyor. Aktiviteler boyunca, sürücülerin lastikte doğru hava basıncı için yalnızca birkaç dakika ayırarak trafik kazalarını önemli ölçüde önleyebileceği anlatılıyor.

Etkinlik kapsamında Michelin’in Uzman Ekipleri ; 18 -19 Haziran Antalya Merkez ve Muratpaşa’da, 21 - 22 Haziran Adana Merkez ve Kurttepe’de, 27 - 28 Haziran’da İstanbul Avcılar ve Ümraniye’de, 29 Haziranda ise Kocaeli Körfez’de sürücülerle buluşacak.



Uzman Michelin ekipleri destek oluyor

“Doğru Hava Basıncı” aktiviteleri kapsamında kurulacak kontrol noktalarında kısa zaman içerisinde sürücülerin lastik hava basınçları ölçülerek değerlendiriliyor. Ölçüm işleminin gerçekleşmesinin ardından tavsiyelerini paylaşan Michelin ekipleri, katılımcıların lastiklerinin hava basıncını araç üreticilerinin tavsiyelerine uygun olarak ayarlıyor.



Doğru hava basıncı neden önemli?

Uzun ömürlülük ve yakıt tasarrufuyla doğru orantılı olan lastik basıncının uygun seviyede olması, sürücüye güvenli bir yolculuk, araca ise performans sağlıyor. Lastik basıncının gerektiğinden daha düşük veya daha yüksek olması aracın yol tutuşunu, lastiğin performansını ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkilerken, bu durum ciddi kazalara yol açabiliyor. Örneğin; Düşük hava basınçlı olarak kullanılan lastiklerde yol tutuş kabiliyeti azalırken, direksiyon hakimiyetinde ise tutarsızlığa neden oluyor. Islak zeminde ise sürücü acil durumlarda fren yaptığı takdirde fren mesafesini uzatarak kaza riskini de artırıyor.



Yakıt tüketimini artırıyor, lastik ömrünü % 30’a kadar azaltıyor

Doğru lastik hava basıncı, trafikte güvenliği sağladığı kadar yakıt tasarrufu ve lastik ömrünü uzatması açısından da avantajlar sağlıyor. Hava basıncı düştükçe, lastiğin yuvarlanma direnci artıyor. Ortaya çıkan enerji kaybının motor tarafından dengelenmesi daha fazla tüketime neden olurken, düşük hava basıncı lastiklerin hızlı aşınmasına da yol açarak, lastik ömrünü yüzde 30’a varan oranda azaltıyor. Sürücüleri lastik hava basınçlarını düzenli olarak kontrol ettirmeleri konusunda uyaran Michelin, lastiklere en az ayda bir kez ve uzun yolculuklar öncesinde araç üreticilerinin tavsiyesine uygun olarak hava basılmasını öneriyor.



