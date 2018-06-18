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34 adet DORUK otobüs yollara çıkmaya hazır

18 Haziran 2018, 11:18

DORUK otobüsleri ile toplu ulaşımında yeni bir dönem başlayacak.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, yeni nesil otobüsleri ile Avrupa'yı fethetmeye devam ediyor. 55 yıldır müşteri beklentileri doğrultusunda geliştirilen, 50 ülkede milyonlarca yolcu taşıyan Otokar otobüsleri, şimdi de Polonya’nın başkenti Varşova’nın toplu ulaşımında hizmet verecek. Tasarımı, konforu, teknolojisi, düşük işletme giderleri ile Avrupalı kullanıcıların beğenisini kazanan Otokar, 34 adetlik DORUK orta boy otobüsü ile Varşova toplu ulaşımında yeni bir dönem başlatacak.



Varşova Belediyesi Ulaştırma Kurumu (ZTM), toplu ulaşım hizmetleri için Avrupa’nın en büyük yolcu taşımacılığı şirketi Arriva ile yeni bir sözleşme imzaladı. Arriva, Varşova’da ulaşım hizmetleri sağlamak için Türkiye’nin lider otobüs üreticisi Otokar’ın DORUK otobüsünü seçti. Sözleşme kapsamında şehir içi ulaşımda konfor, ekonomi ve güvenliği bir arada sunan 34 adet 9 metrelik DORUK, Varşova sokaklarında Aralık 218’den 2026 yılı sonuna kadar hizmet verecek.



VARŞOVA İÇİN ÖZEL HAZIRLANACAK

Basamaksız alçak giriş tabanı, geniş iç hacmi ile yolculara eşsiz konfor sunan ve yurtdışına VECTIO ismi ile ihraç edilen DORUK otobüsleri, Varşova için özel olarak hazırlanacak. İç ve dış modern görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra düşük işletme maliyetleriyle de ön plana çıkan DORUK’un şehir içi tipi DORUK LE, Varşova’nın talebi üzerine izleme, ücret ödeme, sesli duyuru sistemleri ile donatılacak. Aracın elektronik altyapısında, yolcu acil kapı açma sistemine ek olarak, bilgilendirme ekranlarına da yer verilecek. Modern görünümü, üstün özellikleri, düşük işletme maliyetiyle toplu ulaşımda fark yaratan DORUK LE’lerin dışı, Varşova'nın mimari sembolleriyle kaplanacak.



