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İnci Holding ihracatta yükselmeye devam ediyor

İnci Holding ihracatta yükselmeye devam ediyor

Tarih 14 Haziran 2018, 13:15

İnci Holding, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ‘İhracatta ilk 1000 Firma Araştırması’ listesinde üç iştirakiyle yer almaya devam ediyor.

65 yıllık köklü geçmişi ile Türkiye ekonomisi ve kalkınmasına hizmet eden İnci Holding, otomotiv yan sanayi başta olmak üzere dört farklı sektörde dokuz iştirakiyle çalışmalarını sürdürüyor. İnci Holding bu yıl da Maxion İnci Jant, İnci GS Yuasa, Maxion Jantaş şirketleriyle Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ‘İhracatta ilk 1000 Firma Araştırması’ listesinde bu yıl da 3 iştirakiyle yer aldı. Başarılı bir büyüme ivmesi yakalayan holding şirketleri arasında Maxion İnci Jant, bu yıl sektörel sıralamada 13’üncü sırada yer alırken genel sıralamada 57’inci sırada kendine yer buldu. İnci GS Yuasa geçtiğimiz yıla göre 75 basamak birden yükselerek 253’üncü sıraya yerleşti ve sektörde 32’nci olmayı başardı. Maxion Jantaş ise yüzde 17 basamak yükselerek bu yılki listede 218’inci sırada yerini aldı.

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök; “Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarından olan kurumumuzun ekonomik ve sektörel açıdan ülkemizin önde gelen ‘İhracatta ilk 1000 Firma Araştırması’ gibi listelerde başarılı iş sonuçlarıyla üst sıralarda yer alması bizi gururlandırıyor. Bu sonuçları sahip olduğumuz azmin ve kararlığın bir göstergesi olarak görüyoruz. Bu sonuçları elde etmek için 66 yıldır gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalarımıza yenilerini eklememiz gerektiğinin bilinciyle yolumuza devam ediyoruz. Sürdürülebilir büyümenin devamlılığı için ön planda tuttuğumuz verimlilik odaklı çalışmalarımızın ilerleyen dönemde bizi çok daha yukarı sıralara taşıyacağına eminiz. Nitelikli ve genç insan kaynağımız, Ar-Ge ve teknolojik dönüşüm alanındaki gücümüz, yenilikçi yönetim anlayışımız sayesinde başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum. İnci Holding olarak her yıl ortalama yüzde 10’un üzerinde büyüme göstererek, Türk ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz” dedi.

 

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