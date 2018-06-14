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Tekirdağ toplu ulaşımda dönüşüme devam ediyor

14 Haziran 2018, 13:12

Otokar,belediyelerin toplu ulaşım dönüşümlerinde ilk tercihi olmayı sürdürüyor.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, toplu taşımada çağdaş ve konforlu otobüsleriyle sektöre yön vermeye devam ediyor. 55 yıldır müşteri beklentileri doğrultusunda geliştirdiği şehir içi otobüsleriyle belediyelerin, özel halk otobüsçülerinin ve kooperatiflerin ilk tercihi olan Otokar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekulaş A.Ş.'ye 27 adetlik araç teslimatını gerçekleştirdi.



Hızla gelişen sanayisi ile de Trakya'nın incisi konumunda olan Tekirdağ'ın şehir içi taşımacılığında başlattığı modernleşme çalışmaları kapsamında ulaşıma konfor katmak için tercih edilen Otokar otobüslerinin teslimatı, Çorlu Belediye binası bahçesinde geniş katılımlı bir törenle gerçekleşti.



Çorlu ilçe ulaşımında kullanılacak 23 adet Sultan LF, 3 adet Doruk LE ve 1 adet Kent Körüklü'nün teslimat törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekulaş A.Ş. Genel Müdürü Ali Osman Yaşar, Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, Otokar Kamu Satışları Müdürü Mahir Özşeker, Kamu Satışları Grup Birim Yöneticisi Emre Sarp katıldı.



Yüzlerce fabrikanın yer aldığı sanayi bölgesi Çorlu'da toplu ulaşıma özendirmek, Tekirdağlılara daha modern ve konforlu bir hizmet verebilmek için başlatılan dönüşüm çalışmaları kapsamında bir kez daha Otokar'ın tercih edilmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül şöyle konuştu; "Belediyeler, özel halk otobüsçüleri ve kooperatiflerin beklentileri doğrultusunda geliştirdiğimiz otobüslerimiz ile yıllardır Tekirdağlılara hizmet veriyoruz. Çorlu'daki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tercih edilen Sultan LF, Doruk LE ve Kent Körüklü otobüslerimiz, modern tasarımları, çevreciliği, gelişmiş teknik özellikleri, zengin donanımlarıyla Tekirdağlıların modern yüzünün temsilcisi olacak. Yeni araçların Tekirdağlılara hayırlı olmasını dileriz" dedi.



ŞEHİRİÇİ ULAŞIMDA KONFOR ÇITASINI YÜKSELTTİ

Sınıfının tek tam alçak tabanlı otobüsü olma özelliğine sahip olan Sultan LF, yolcu kapasitesi, engelli yolcu rampası, geniş yolcu alanı, rampaları kolayca tırmanmasını sağlayan yüksek tork değeriyle de dikkat çekiyor. Yolculardan ayrılmış özel sürücü bölgesi, kısa vites kolu ve konforlu sürüşü ile rakiplerinden ayrışan Sultan LF'de klima, kamera ve kayıt sistemleri, dijital hat tabelaları gibi zengin donanımlar standart olarak sunuluyor. Güçlü motoru ile her türlü yol koşulunda üstün performans sunan Sultan LF, hafif gövde yapısı ile güç ve ekonomiyi birlikte sunuyor. 8.4 metrelik uzunluğa sahip. Standart olarak 21+4(katlanır)+35+1, isteğe bağlı olarak 21+42+1 ve 21+1(tekerlekli sandalye)+35+1 yolcu taşıma kapasitesiyle üretilebilen Sultan LF, şehir içi ulaşımda fark yaratıyor.



STANDARTLARI BELİRLİYOR

Otokar'ın şehir içi yolcu taşımacılığının gözde araçlarından biri olan Doruk LE, alçak tabanlı girişi, modern ve ödülü tasarımı ile ulaşımda standartları belirliyor. İç ve dış modern görüntüsü, güçlü motoru, yol tutuşu ve üstün çekiş performansının yanı sıra ekonomik olmasıyla da ön plana çıkan Doruk LE, alçak tabanı ve iniş kapısındaki engelli rampası ile tekerlekli sandalyeli, bebek arabalı ve yaşlı yolcuların rahatlıkla araca giriş ve çıkışına olanak sağlıyor. Doruk LE, büyük ve geniş camları, ferah iç hacmi ve standart sunulan kliması ile yolculara rahat ve keyifli yolculuklar yaşatıyor. Araç, 21 oturan, 62 ayakta olmak üzere toplam 83 kişi taşıyabiliyor.



TOPLU TAŞIMACILIĞIN YENİLİKÇİ YÜZÜ: KENT LF KÖRÜKLÜ

Otokar'ın yeni nesil körüklü aracı Kent LF Körüklü geniş iç hacmi ile yüksek yolcu taşıma kapasitesi sunarken, hızlı ve kolay iniş-biniş imkanı sağlayan alçak tabanı, güçlü kliması ve çevreci Euro 6 motoru ile şehir içi toplu taşımacılıkta keyif vadediyor. 18,75 metre uzunluğundaki Kent LF Körüklü, ABS, ASR, EBS, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici emniyet sistemi ile maksimum güvenlik sunuyor.



