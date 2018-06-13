TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Standard Profil ailesi iftarlarda bir araya geldi

Standard Profil ailesi iftarlarda bir araya geldi

Tarih 13 Haziran 2018, 16:06

Standard Profil Grubu, her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar etkinliklerinde bu yıl da binlerce çalışanı ve aileleri ile buluştu.

Ramazan ayı boyunca Standard Profil Grubu’nun İstanbul, Düzce, Manisa 1 ve Manisa 2 lokasyonlarında düzenlenen toplam 11 iftar etkinliğine 6000 kişinin üstünde katılım oldu.

Fabrika alanlarında düzenlenen iftar yemeklerine Manisa’da; Manisa 1 Fabrika Genel Müdürü Çağan Dikmen ve Manisa 2 Fabrika Genel Müdürü Ergenç İneler katılırken Düzce’de düzenlenen etkinliklerde Düzce Fabrika Genel Müdürü Teoman Yücel hazır bulundu. Birlik ve beraberlik mesajı verilen etkinliklerde Standard Profil İK Ekipleri de yerini aldı.

İftar etkinliklerinde pamuk helva, macun, lokma, şerbet ikramı gibi Ramazan gelenekleri yaşatılırken, çocuklar kendileri için hazırlanan oyun alanlarında keyifli vakit geçirdiler.
Manisa’da düzenlenen son etkinlikte davetlilere seslenen Manisa 1 Fabrika Genel Müdürü Çağan Dikmen, “Birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği Ramazan ayında, kocaman bir aile olarak bir arada aynı sofrayı paylaşmaktan çok mutluyuz. Bu birlikteliğin verdiği enerji ile çalışarak daha büyük başarılar elde edeceğimizi inancım tam,” dedi.
Standard Profil Manisa 2 Fabrika Genel Müdürü Ergenç İneler ise konuşmasında Grubun sahip olduğu ekip ruhunun önemine dikkat çekerek, “Artık geleneksel hale gelen Ramazan buluşmalarımız bu yıl da huzur, birlik ve beraberlik duyguları ile gerçekleşti. Çalışanlarımız ve ailelerimiz ile bir arada olma, karşılıklı sohbet etme imkânı bularak motivasyon ve güç depoladık,’ dedi.

Düzce’de düzenlenen son iftar etkinliğinde konuşan Düzce Fabrika Genel Müdürü Teoman Yücel, “Her sene olduğu gibi bu yıl da Standard Profil Düzce Fabrikası olarak düzenlediğimiz iftar yemeklerinde hep birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Şimdiden çalışanlarımızın ve ailelerinin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum,” dedi.



 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

UPS, Türkiye’de Etik Değerler ve İk ödüllerine layık görüldü

 UPS, Türkiye’de Etik Değerler ve İk ödüllerine layık görüldü Kariyer.net tarafından üst üste 2. kez bu alanda en prestijli ödül olarak gösterilen “İnsana Saygı Ödülü”nün sahibi...

Mercedes-Benz Türk'e 3 büyük ödül

 Mercedes-Benz Türk'e 3 büyük ödül Mercedes-Benz Türk’ün 2017 yılında 50. Yıl Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği projeleri, Hermes Creative Awar...
Vahit MAHMATLI
Pancar ve gelecek!

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı