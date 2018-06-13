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Standard Profil ailesi iftarlarda bir araya geldi

13 Haziran 2018, 16:06

Standard Profil Grubu, her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar etkinliklerinde bu yıl da binlerce çalışanı ve aileleri ile buluştu.

Ramazan ayı boyunca Standard Profil Grubu’nun İstanbul, Düzce, Manisa 1 ve Manisa 2 lokasyonlarında düzenlenen toplam 11 iftar etkinliğine 6000 kişinin üstünde katılım oldu.



Fabrika alanlarında düzenlenen iftar yemeklerine Manisa’da; Manisa 1 Fabrika Genel Müdürü Çağan Dikmen ve Manisa 2 Fabrika Genel Müdürü Ergenç İneler katılırken Düzce’de düzenlenen etkinliklerde Düzce Fabrika Genel Müdürü Teoman Yücel hazır bulundu. Birlik ve beraberlik mesajı verilen etkinliklerde Standard Profil İK Ekipleri de yerini aldı.



İftar etkinliklerinde pamuk helva, macun, lokma, şerbet ikramı gibi Ramazan gelenekleri yaşatılırken, çocuklar kendileri için hazırlanan oyun alanlarında keyifli vakit geçirdiler.

Manisa’da düzenlenen son etkinlikte davetlilere seslenen Manisa 1 Fabrika Genel Müdürü Çağan Dikmen, “Birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği Ramazan ayında, kocaman bir aile olarak bir arada aynı sofrayı paylaşmaktan çok mutluyuz. Bu birlikteliğin verdiği enerji ile çalışarak daha büyük başarılar elde edeceğimizi inancım tam,” dedi.

Standard Profil Manisa 2 Fabrika Genel Müdürü Ergenç İneler ise konuşmasında Grubun sahip olduğu ekip ruhunun önemine dikkat çekerek, “Artık geleneksel hale gelen Ramazan buluşmalarımız bu yıl da huzur, birlik ve beraberlik duyguları ile gerçekleşti. Çalışanlarımız ve ailelerimiz ile bir arada olma, karşılıklı sohbet etme imkânı bularak motivasyon ve güç depoladık,’ dedi.



Düzce’de düzenlenen son iftar etkinliğinde konuşan Düzce Fabrika Genel Müdürü Teoman Yücel, “Her sene olduğu gibi bu yıl da Standard Profil Düzce Fabrikası olarak düzenlediğimiz iftar yemeklerinde hep birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Şimdiden çalışanlarımızın ve ailelerinin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum,” dedi.







