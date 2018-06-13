HİDROMEK ürünleri Rusya'da

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13 Haziran 2018, 12:48

HİDROMEK iş makinaları Bauma CTT Russıa 2018’de büyük ilgi gördü.

İş makineleri sektöründe Türkiye’yi tüm dünyada temsil eden HİDROMEK,Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Bauma CTT Russia 2018 - Uluslararası İnşaat Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı’nda yerini aldı. HİDROMEK, fuarda kazıyıcı yükleyici ve mini kazıcı yükleyicilerinin yanı sıra tasarım ödüllü paletli ve lastikli ekskavatör ürün gruplarına ait makinelerini sergiledi. HİDROMEK’in inovatif tasarıma sahip ürünleri fuarda büyük ilgi gördü.Bu yıl kuruluşunun 40’ıncı yıldönümünü kutlayan iş makinesi üreticisi HİDROMEK’in 2018 yılı başı itibariyle 100’den fazla ülkede yaklaşık 43.000 adet iş makinesi çalışıyor. İhracat pazarları arasında Rusya’ya büyük önem veren HİDROMEK, buradaki müşterilerinden gelen satış sonrası hizmetler, yedek parça, bakım ve onarım taleplerini karşılamak amacıyla 2013 yılında HİDROMEK RUS’u kurdu. Rusya’nın Krasnodar şehrinde kurulan tesis, bir yandan da Rusya’daki bayi ağlarının yönetimini yürütüyor.Sene başından bu yana gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında gerçekleştirilen pek çok fuarda ürünlerini tanıtan HİDROMEK, son olarak 5-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Bauma CTT Russia 2018 - Uluslararası İnşaat Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı’nda yerini aldı.Rusya’nın başkenti Moskova’da 1999 yılından bu yana her sene düzenlenen fuara, 30 ülkeden 550 firma katıldı. Fuarda inşaat sektörüne yönelik yapı malzemeleri, kırma ve eleme ekipmanları ile yedek parça ve buna ilişkin hizmetler sergilendi. İş makinesi sektöründe dünyanın en büyük 50 firmasından biri olarak gösterilen HİDROMEK, Bauma CTT Fuarı’na HMK 62 SS mini kazıcı yükleyici, HMK 102 B Alpha ve HMK 102 S Alpha kazıcı yükleyiciler, HMK 140 W lastikli ekskavatör ve paletli ekskavatör ürün grubundan HMK 220 LC ile katıldı. Bu ürünlerin özellikleri şöyle:İleri teknoloji ile üretilen ve güçlü koparma kuvvetine sahip olan HİDROMEK kazıcı yükleyiciler, zorlu çalışma koşullarında yıllık 2000 saat üzeri kullanıma göre tasarlandı. HİDROMEK’in 40 yıllık üretim tecrübesi ve müşteri beklentileri çerçevesinde yıllarca süren geliştirmeler sonucu tasarlanan kazıcı yükleyiciler; sağlamlık, düşük yakıt tüketimi, yüksek performans ve sunduğu konfor ile ön plana çıkıyor.Tasarım ödüllü GEN Serisi’ne ait HMK 140 W lastikli ekskavatör ve HMK 220 LC paletli ekskavatör, geliştirilmiş performansı ile kontrol kolaylığı ve çok yönlülük gibi yenilikleri beraberinde getiriyor. Mükemmel kumanda kabiliyeti, düşük yakıt tüketimi, kolay bakım özellikleriyle dikkat çeken ürünler, 9 değişik pozisyonda ayarlanabilir ergonomik koltukları ve çalışma konforu sunan ön konsoluyla operatörlere ağır saha şartlarında bile yüksek performans ve verimlilik sağlıyor.