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UPS, Türkiye’de Etik Değerler ve İk ödüllerine layık görüldü

13 Haziran 2018, 12:25

Kariyer.net tarafından üst üste 2. kez bu alanda en prestijli ödül olarak gösterilen “İnsana Saygı Ödülü”nün sahibi oldu.

UPS (NYSE: UPS), bugünkü duyurusunda Türkiye’de iki ödül birden kazandığını açıkladı: EDMER (Etik Değerler Merkezi Derneği) tarafından UPS, arka arkaya 3. kez Türkiye’nin en etik şirketlerinden biri olarak ödüllendirildi.



UPS Türkiye Müdürü Burak Kılıç ödülleri şu şekilde yorumladı: “Tüm dünyadaki çalışmalarımızda etik standartlarımızı her zaman yüksek tutmak ve çalışanlarımızın UPS’nin 110 yıllık köklü mirasının inşasına yaptıkları katkıya gereken değeri vermek için her zaman büyük gayret göstermekteyiz. Bu bizim kültürümüzün bir parçası ve bütün kurumumuzun paylaştığı bir çalışma şekli. Diğer pek çok harikulade şirketle birlikte etik değerler alanında lider bir firma olarak tanınmak bizi çok onurlandırdı.”



EDMER’in ETİKA ödülleri, ticari uygulamalarında en yüksek etik standartları yakalamaya gayret gösteren şirketlere veriliyor. İşletmeler, altı kategoride 80 kriter üzerinden değerlendiriliyor: Etik ve iş ahlakı, itibar yönetimi, kurumsal yönetişim, kurumsal sosyal sorumluluk, uyumluluk yönetim, liderlik ve yaratıcılık.



İnsana Saygı Ödülü, işe alma sürecinde başvuruda bulunan adaylarla ilgili sürecin yönetiminin takdiri olarak Kariyer.net tarafından veriliyor. Şirketler Kariyer.net tarafından aday başvurularını hızlı yanıtlama, en çok istihdam yaratma ve en çok başvuru yapılan firma kriterlerinin yerine getirmeleri üzerinden değerlendiriliyor.



UPS, dünyanın en tanınmış markalarından biri olmasının yanı sıra, global ticareti geliştirme sürecindeki artan rolüyle de son yıllarda büyük takdir topluyor. UPS, FORTUNE tarafından yürütülen “En Beğenilen Şirketler” anketlerinde son iki yıldır sektöründe bir numara olmayı başardı.



