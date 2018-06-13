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İzmir'in toplu ulaşımı Sultan City ile
13 Haziran 2018, 12:18
İzmir toplu ulaşımı Otokar'la güçlenmeye devam ediyor.
Türkiye'nin lider otobüs markası Otokar, körüklü otobüslerinden sonra şimdi de Sultan City ile İzmir'in toplu ulaşımına katkı sağlayacak. Otokar, toplu ulaşımda büyük bir dönüşüm yaşayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs (ESHOT) Genel Müdürlüğü’nün 25 adetlik Sultan City siparişini düzenlenen törenle teslim etti. Türkiye'nin yanı sıra 35 binden fazla otobüsü ile 50 ülkede milyonlarca yolcu taşıyan Otokar, Sultan City ile İzmir'de ilçeler arası ulaşımı daha hızlı ve konforlu bir şekilde sunacak.
İzmir ve ilçelerindeki toplu taşımacılığa yeni bir soluk getirecek olan Sultan City'nin teslimat töreni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ESHOT Genel Müdür Raif Canbek, Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, Otokar yöneticileri ve çok sayıda İzmirlinin katılımıyla gerçekleşti.
"İZMİRLİLER İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANDI"
Düzenlenen törende İzmir'in toplu ulaşımı için bir kez daha Otokar'ı seçmesinden gurur duyduklarını belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, "Uzun yıllardır körüklü otobüslerden orta boy otobüslere kadar farklı tiplerdeki şehiriçi otobüslerimiz ile İzmir halkının hizmetindeyiz. Bugün kullanıma sunulan Sultan City'ler, İzmirliler için özel olarak geliştirildi. Toplu ulaşımda büyük bir dönüşüm yaşayan bu güzel şehrin alt yapısı yeni araçlarla daha da güçlenecek" açıklamasını yaptı.
İzmir'in modern toplu taşıma sistemi projelerinde Otokar'ın ihtiyaca özel araçlarla yer aldığını belirten Akgül, "Kentsel gelişimi olumlu yönde etkileyecek çözümleri üretip, kısa sürede devreye alan İzmir Büyükşehir Belediyesi; şehir merkezi ile uzak ilçeler arasındaki toplu ulaşımda yeni bir dönem başlatacak. İzmir'in çağdaş, konforlu ve engelli dostu toplu taşımacılık alanında attığı bu önemli adımda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bir kez daha eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Araçlarımıza duyduğu güven için ESHOT’a ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Yeni otobüslerimizin İzmir'e ve ESHOT'a hayırlı olmasını diliyoruz"
“TÜRKİYE’DE İLK KEZ BU SINIFTA OTOMATİK VİTES VE RETARDER KULLANILACAK”
ESHOT’un ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin özel istek ve ihtiyaçları doğrultusunda üretilen Sultan City’ler ile Türkiye’de bir ilke imza atıldı. Türkiye’de ilk defa Sultan City’nin dahil olduğu otobüs sınıfında toplu taşımada otomatik vites ve retarder kullanıldı. ESHOT’un Sultan City’leri için ayrıca özel olarak şöfor kabini tasarlandı. Yüksek yolcu kapasitesi, düşük işletme giderleri, güçlü performans sunan Sultan City, düz arka zemini ile engelli yolcu taşımacılığına da olanak veriyor. Modern görünüşü, ferah iç tasarımı, üstün yol tutuşu ve çevreciliği ile ön plana çıkan araç, geniş kapısı ile yolcu iniş binişini hızlandırıyor; kolay açılır kapanır engelli rampası ile herkese seyahat özgürlüğü sunuyor. 25+22+1 yolcu kapasitesine sahip olan Sultan City, 4 adet IP güvenlik kamerasıve kayıt sistemi, İzmir'e özel koltuk tasarımı, güçlü kliması ve çevreci Euro 6 motoru ile şehir içi toplu taşımacılıkta yeni bir dönem vadediyor.
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