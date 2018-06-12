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Ayhancan’dan pist rekoru ve birincilik

Ayhancan’dan pist rekoru ve birincilik

Tarih 12 Haziran 2018, 12:16

TOSFED ve Spor Toto destekli Milli sporcumuz Ayhancan Güven, 3.ayağın ilk yarışında sıralamada pole pozisyonu elde etti ve ilk sırada başladığı yarışı birinci sırada tamamlamayı başardı.



Pazar günü ikinci yarışın sıralama turlarında 1.39.923’lük zamanı ile Hollanda Zandvoort pistini, yüz saniye altında dönen ilk cup aracı olarak rekor kıran Güven, bu yarışa da ilk sıradan başladı. Startla birlikte bir sıra gerileyen Ayhancan Güven, damalı bayrağın altından ikinci sırada geçerek hafta sonunu çifte podyum ile tamamlamış oldu.

Porsche GT3 Cup Challenge Benelux serisini bu sezon Toksport WRT adına takip etmeye başlayan bir diğer milli sporcumuz Berkay Besler de hafta sonu koşulan her iki yarışta da 4. sırada finiş görerek başarılı grafiğini yükseltmeye devam etti.

Bu yarışın ardından Porsche GT3 Cup Challenge Benelux serisinde 14 puan farkla liderliğini korumaya devam eden Ayhancan Güven, 14-15 Temmuz tarihlerinde Porsche Carrera Cup Fransa 3.ayağı için Dijon pistinde olacak.


 

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