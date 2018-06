Anasayfa » Dünya

Rusya Bauma CTT Fuarı’na TIRSAN araçları damga vurdu

12 Haziran 2018, 12:06

Tırsan,Rusya’nın en büyük inşaat fuarı Bauma CTT’de ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Treyler sektörünün 41 yıldır aralıksız lideri Tırsan, Rusya’da düzenlenen ve inşaat sektöründe en büyük ticaret fuarı konumunda bulunan Bauma CTT Rusya fuarına katıldı. 19. kez gerçekleşen fuarda, yüksek Tırsan teknolojisi ile geliştirilen inşaat sektörünün her ihtiyacına uygun araçlar ve sundukları çözümlerle de katılımcıların ilgi odağı oldu. 4 gün boyunca ziyaretçilere kapılarını açan fuar, atölye ve sektörel etkinliklerle uluslararası inşaat ve teknoloji sektörünü bir araya getirdi.



Tırsan, serginin dış alanında Rusya için özel geliştirilmiş, 16.5 metre uzunluğundaki Kässbohrer marka K.SCX XXL model aracını ziyaretçilerle buluşturdu. İç alanda ise inşaat sektörünün en çok tercih edilen Low-Bed araçlarından biri olan K.SLL 2, Tula fabrikamızda son üretimleri gerçekleştirilen Yatay Silobas K.SSL 31 aracını ve zor Rusya coğrafyasında yüksek performans sergileyen Kässbohrer damper K.SKS B 24 aracını da sergiledi.



Rusya İçin Geliştirilen Son Teknoloji Araçlar Sergilendi

Tırsan, 19. kez ziyaretçileriyle buluşan Bauma fuarına Rusya için geliştirdiği 4 güçlü aracıyla katılım gösterdi. Farklı ihtiyaçlar için geliştirilen ürünler sundukları verimlilik ve sağladıkları avantajlarla ziyaretçilerden tam not aldı.

Fuar katılımcıları, iç alanda sergilenen K.SLL 2, Yatay Silobas K.SSL 31, K.SKS B 24 ve dış alanda sergilenen K.SCX XXL treylerleri inceleme fırsatı bulurken Tırsan’ın satış sonrası hizmetleri hakkında da detaylı bilgi aldı. Rusya genelinde hizmet veren ve yabancı treyler markaları arasında en çok servis noktasına sahip olan Tırsan, kaynak, fren sistemi gibi birçok konuda değişiklik ve onarım işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Servis noktalarının yüzde 50’sinde şase düzeltme, yüzde 50’sinde alüminyum kaynak yetkinliği ve yüzde 70’inde ise boya hizmeti sunuluyor. Ayrıca tüm servis noktalarında roll test uygulanıyor.

Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tırsan, 7 yıldır aralıksız faaliyet gösterdiği Rusya’da gerçekleşen Bauma CTT fuarında sergilediği Rusya koşullarına dayanıklı, üstün teknolojiye sahip ürünleri ve yaygın satış sonrası hizmetleri ile müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha kanıtladı.

Sergilenen araçlar:

K.SLL 2: İş makinesi taşımacılığında üstün performansıyla fark yaratan K.SSL 2 araçlar, havuz yüksekliği 300 mm olan iki dingilli yapısıyla, 3.700 mm'ye kadar yüksek gabarili yüklerin taşınması için geliştirildi. Hidrolik ayarlanabilir ve ayrılabilir deveboynu sayesinde hacimli yüklerin, hızlı ve güvenli şekilde önden yüklenmesi imkanı sunuyor. 5.500 mm kadar uzayabilme özelliği ve hidrolik dümenlemesi ile maksimum manevra kabiliyeti ve minimum tekerlek aşınmasını aynı anda sunuyor. Mukavemetli şasi ve güçlü konstrüksiyonu ile en zor yükleri bile güvenli şekilde yerine ulaştırıyor.

Bauma 2018’de sergilenen Kässbohrer K.SLL 2, oval yüklerin daha kolay taşınabilmesi için çıkarılabilir sert tahta tabana sahip. K.SLL 2 ‘nin hidrolik ve elektrik bağlantıları ise kullanım kolaylığını artırmak üzere geliştirildi.

Yatay Silobas K.SSL 31: Çimento taşımacılığına göre optimize edilen 31 m3 hacimli Yatay Silobas K.SSL 31 aracı, geniş yük kapasitesiyle fark yaratıyor. Üstün tasarıma sahip araç, en zorlu çalışma koşullarında bile 6.450 mm'lik dingil mesafesi sayesinde yüksek manevra kabiliyetine sahip. Taşıma ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen K.SSL 31, ek bölme ve dolgu kubbeleri de dahil olmak üzere geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.

İnşaat Damperi K.SKS B 24: Rusya’daki en geniş inşaat damperi ürün gamına sahip Tırsan,

yarı römork Kässbohrer SKS 24 m3’lük damper ile yüksek dayanıklılık ve güvenilirlik sunuyor. Yük boşaltımının en hızlı şekilde sağlanması için özel dizayn edilmiş, 450 HBW nominal sertliğe sahip, aşınmaya dayanıklı üst yapısı ve en uzun tuz dayanımına sahip hidrolik silindir sistemleri ile müşterilerin memnuniyetini karşılamaktadır. 10 yıl pas yürümezlik garantisine sahip araç KTL kaplı yüksek mukavemetli şasisi (S700MC) ile zorlu yol koşullarına tam uyum sağlıyor.



Kässbohrer K.SKS B 24 tek dokunuşla asfaltlama fren sistemi, boşaltım esnasında otomatik süspansiyon kontrolü ve eğimli arazilerde sürücüleri uyaran eğim sistemi gibi en üst düzey teknolojileri sayesinde, operasyonel güvenliği en üst seviyede sağlamaya devam ediyor.



K.SCX XXL: Zorlu iklim ve yol şartlarında faaliyet göstermek için tasarlanan araçlar, yüksek dayanıklı çelikten üretilen şasisi ve çelik üstyapı komponentleri ile kullanıcılarına avantaj sağlıyor. Paslanmaya karşı uygulanan çinko-fosfat kataforez (KTL) kaplama ile 10 yıl pas yürümezlik garantisi sunuyor.

Her türlü yükü özenle taşıyacak şekilde Rusya özelinde tasarlanan araçlar, 16.5 metre uzunluğu ile standart tenteli perdeli araçlardan yüzde 21 daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip. Bununla birlikte araçlar, patentli K-Fix sistemi sayesinde televre üzerinde her biri 2.5 ton kapasiteli toplam 282 adet yük bağlama halkası ile 500’den fazla yükleme kombinasyonu sağlıyor. Dayanıklı yapıya sahip araçlar, ekstra dikme opsiyonu ile kullanıcılara yük güvenliğini artırabilme imkanı da sunuyor.

Çatı kaldırma sistemi ile önden arkadan perde gerdirme opsiyonları sayesinde hızlı ve kolay yükleme boşaltma operasyonu sunan K SCX XXL, standart olarak 5.460 kg fork-lift yüküne dayanıklılık gösterirken, arka mekanik ayak opsiyonu ile 7.200 kg’a kadar direnç gösterebiliyor.