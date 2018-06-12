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Renault ve Dacia’dan hurda teşviğine ek indirim
12 Haziran 2018, 11:44
16 yaş ve üzeri herhangi bir marka ve model binek ya da hafif ticari aracını hurdaya ayırıp yenilemek isteyen müşteriler, kendi adlarına perakende alımlarında geçerli olan bu kampanyadan faydalanabiliyor.
Renault ve Dacia, kampanya kapsamında Clio HB, Clio Sport Tourer, Kangoo Multix, Kangoo Express, Sandero, Lodgy, Dokker Combi ve Dokker Van’ın perakende satın alımlarında, anahtar teslim fiyatı üzerinden 10.000 TL’ ye varan devlet ÖTV teşviğine ek olarak, 5.000 TL’lik indirim sağlıyor.
Bu kampanya çerçevesinde, hurdaya ayrılan teşvik kapsamındaki binek ya da hafif ticari araç, aynı sınıfta olan Renault ya da Dacia araçla yenilenebiliyor.
Müşteriler, gerekli belgelerle kampanyaya katılım durumunda, Renault Finans’tan yüzde 1,54 faizoranı ile kredi kullanma hakkını da kazanıyor.
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