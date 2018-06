SCANIA’dan İnovasyon ödülü

Anasayfa » Güncel

12 Haziran 2018, 11:15

Scania, kamu ve lojistik sektörünü bir araya getiren Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nde “Scania ile Lojistik’te Yılın İnovasyon Projesi Ödülü”nü verdi.

Endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin ortaya çıkardığı yeni fırsatları, firmaların bu süreçte nasıl konumlandıklarını, iş modellerine, lojistik süreçlerine etkilerini ve lojistik sektörünün bu süreçlere entegrasyonunde detaylı olarak ele alındı. Zirvenin Teknoloji Sponsoru Scania, zirve kapsamındaverdi. Sektörün yapı taşlarından biri olanbu yıl ödüle layık görülen firma oldu. “Demiryoluyla Otomobil Taşımacılığı” projesiyle Omsan, otomobil taşımacılığında kaliteyi artırırken, maliyetleri etkin bir şekilde düşürebileceğinin iyi bir örneğini sergiledi.Scania’nın teknoloji altyapısını çok uzun zamandır oluşturup, her geçen gün geliştirdiklerini belirten Doğuş Otomotiv“Sektörde dijital dönüşümü gerçekleştiren ilk marka olduğumuzu söyleyebiliriz. Zirvenin bu yıl konusu dijital dönüşüm, ekonomideki yeni fırsatlar ve lojistik sektörüydü. Biz de aynı sektörde yer aldığımız paydaşlarımız ile tecrübelerimizi paylaştık. Scania bünyesinde birçok dijital uygulama aktif olarak kullanılmaktadır. Scania’m Cepte, Scania’m Sapasağlam SESS (Scania Entegre Sürüş Sistemleri) gibi uygulamalarımızla dijital platformu müşterilerimizle ana iletişim kanalımız haline getirmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.ise gıda lojistiğinde ürün kontrolü ve takibin her zaman öncelikli olması gerektiğini belirterek “Dijital dönüşüm hayatımızın her alanında yer aldığı gibi soğuk zincir taşımacılığına da entegre olmuştur. Dünyanın en çok tercih edilen soğutucu ünite markası Thermo King’in de Endüstri 4.0’a kayıtsız kalması düşünülemezdi. Bu vizyonla, Telematik sistemimiz sayesinde müşterilerimize anlık takip hizmeti sunuyoruz. Takip ve kontrol sistemlerimiz, tüm dünyaya ürün sunmak ve global pazara erişim için imkân sağlamaktadır. Telematik; gıda güvenliği, mevzuata uygunluk, filo takibi ve veri kontrolünde rekabet avantajı sağlayan yenilikçi veri depolama, aktarma ve yönetim çözümleri sunmaktadır” şeklinde konuştu.