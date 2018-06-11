Elazığ yerli üretim elektrikli otobüs SILEO’ya kavuştu

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11 Haziran 2018, 12:58

8 elektrikli otobüs ihalesinin tamamını kazanan Bozankaya, Elazığ Belediyesi’ne Yeni nesil elektrikli otobüs SILEO’nun 18 metre, tek körüklü modellerinin teslimine başladı

Ar-Ge çalışmaları ve üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen, %100 elektrikli otobüs SILEO’nun Elazığ teslimatlarına başlanıldı. 2017 yılında, Türkiye’nin ilk 18 metre tek körüklü elektrikli otobüsünü Elazığ halkıyla buluşturdu. Daha sessiz, daha çevreci ve daha konforlu ulaşımın kapılarını aralayan SILEO elektrikli otobüslerden Elazığ Belediyesi’ne 2018 yılı içinde toplam 15 adet araç teslim edilecek.Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ınarasında yer alan çevre dostu yeni nesil elektrikli otobüs SILEO, Elazığ’ın kent içi ulaşımını rahatlatacak. Elazığ’a öncelikle 6 araç teslim ettiklerini belirten; “Elektrikli otobüsümüz 18 metre uzunluğunda ve 150 yolcu kapasiteli. 4 saatlik şarjla 400 kilometre gidebiliyor, kilometre başına 10 kuruş elektrik harcıyor. Elazığ halkı da bundan sonra konforlu, sessiz ve çevreci ulaşımdan yararlanabilecek. Bu vesileyle Elazığ Belediyesi’ne ve başkan Mücahit Yanılmaz’a Türkiye’nin yerli elektrikli otobüs üreten markası Bozankaya’ya güvendikleri için teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.Bozankaya tarafından tasarlanan ve üretilen çevre dostu, sessiz, verimli ve sıfır emisyon özellikleriyle ön plana çıkan yeni nesil SILEO elektrikli otobüsler, %100 elektrikli 10, 12, 18 ve 25 metre uzunluğunda modellere sahip. 4 saatlik bir şarjla 400 km mesafeyi kat edebilen Yeni SILEO, sahip olduğu rejeneratif enerji ile de fren enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüp aracın bataryasını dinamik olarak şarj edebiliyor. İçten yanmalı motor yerine aks üzeri elektrikli motor kullanılması geniş ve ferah bir iç hacim yaratırken aracın yolcu taşıma kapasitesi de farklı uzunluklara göre 75 kişiden 232 kişiye kadar artırılabiliyor.İlk nesil araca oranla ağırlığı artmadan araç iskeletinde farklı materyallerin de kullanıldığı yeni nesil SILEO’da tasarım da artık daha modern çizgileri barındırıyor. Modern şehirlerin yeni ulaşım aracı olmayı hedefleyen Yeni SILEO’nun tüm Ar-Ge geliştirmeleri Bozankaya Ar-Ge Merkezi’nde Bozankaya mühendislerinin çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Hızlı yolcu indirme ve bindirme olanağı sağlayan %100 alçak tabanıyla Yeni SILEO, şehir içi ulaşımda sıfır emisyon ile çevre dostu bölgeler oluşturulmasına yardımcı olacak. Yeni nesil SILEO, %75’e kadar fren enerjisini geri dönüştürebiliyor ve bu sayede sürüş mesafesini de büyük ölçüde artırabiliyor. Bir jeneratör görevi gören çekiş motoru, frenleme enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor ve sürüş esnasında bataryayı dinamik olarak şarj ediyor. Dizel araçlar genel koşullarda 100 kilometre başına 50 litre yakıt tüketirken, tüm yol koşulları dikkate alındığında Yeni SILEO ortalama 0,8 kWh/km, yani yaklaşık 15 kuruşluk tüketim sergiliyor. Yolculuk esnasında rahatsız edici hiçbir motor gürültüsü olmayan Yeni SILEO bu formuyla modern şehir hayatına da uyum sağlıyor.