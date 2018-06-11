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IVECO’dan 14 adet Eurocargo teslimatı

11 Haziran 2018, 12:26

IVECO yetkili satıcısı Gülsoylar 14 adet Eurocargo aracı teslim etti.

IVECO’nun Kayseri yetkili satıcısı Gülsoylar Otomotiv 14 adet Eurocargo aracı Tolu Lojistik firmasına törenle teslim etti. Gülsoylar’ın Kayseri’deki tesisinde gerçekleşen törende, Tolu Lojistik satın almış olduğu 14 adet Eurocargo araç ile filosunda bulunan IVECO marka araç sayısını 50 adede çıkarmış oldu..



IVECO Yetkili Satıcısı Gülsoylar’ın tesisinde düzenlenen teslimat törenine Tolu Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Harun Tolu, Gülsoylar Yönetim Kurulu Üyesi Önder Candan Gülsoy, Gülsoylar Satış Müdürü; Seyfettin Alas, Daily-Euro Cargo Satış Danışmanı; Ali Tekin, Gülsoylar Servis Müdürü; İdris Değirmenci, Tolu Lojistik Genel Müdürü Kenan Kızılyaka ve Tolu Lojistik’ten Mustafa Tolu ile Hakan Tolu katıldı.



Tolu Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Harun Tolu şunları söyledi “Vizyonumuz en kaliteli ve en doğru hizmeti eksiksiz bir şekilde sağlamak ve müşterilerimize bir çözüm ortağı olarak yardımcı olmak, bizim için her müşteri özel müşteri ilkesiyle hareket eden bir firmayız ve bu doğrultuda IVECO markasının gerek yakıt tüketimi gerekse satış ve satış sonrasının sorunsuz işlemesi işimizde başarılı olmamamıza ve zamandan kazanmamıza katkı sağlıyor. Bu nedenle de yolumuza IVECO Eurocargo ile devam ettiğimiz için mutluyuz.”



Gülsoylar Yönetim Kurulu üyesi Candan Gülsoy ise şunları söyledi; “Bugün burada Tolu Lojistik firması filosunu büyütürken tercihini bir kez daha IVECO’dan yana kullanmasının mutluluğunu yaşıyoruz. IVECO Gülsoylar olarak her zaman en doğru ürünleri müşterilerimizle buluşturuyoruz, araç alımında IVECO’yu tercih ettikleri için Tolu Lojistik’e teşekkür ediyor, yeni araçlarının hayırlı olmasını diliyoruz.”



