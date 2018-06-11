HİDROMEK TAYLAND’da bayrak değişimi

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11 Haziran 2018, 12:12

18 ülkeye ihracat yapan fabrika artık ona emanet.

İş makinesi üreticisi HİDROMEK’in Uzak Doğu’daki üretim tesisi olan fabrikada, motor greyder imalatı ve montajı yapılıyor. Bu fabrikada üretilen başlıca greyder modelleri; MG 330, MG 430, MG 460 olup 18 ülkeye ihracat yapılıyor. Toplam 15 bin metrekare alan üzerine kurulu tesiste yıllık 280 adet motor greyder üretiliyor. Tesis, Uzak Doğu bölgesine ve ASEAN ülkelerine satış ve satış sonrası hizmetleri ile yedek parça desteği de sağlıyor.Kritik öneme sahip HİDROMEK TAYLAND’ın (HCE) direksiyonu iş makineleri sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip Kazunori Yamashita’ya emanet edildi. HİDROMEK ile 20 yıldır birçok farklı konuda çalışmalarda bulunan ve son 4 yıldır şirketin başkanlık görevini yürüten Takafumi Okugawa, koltuğunu Ankara’da HİDROMEK Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen törenle Yamashita’ya devretti. Yamashita yeni görevinden duyduğu heyecanı şu sözlerle dile getirdi:“HİDROMEK için çalışmak benim için büyük mutluluk. HİDROMEK’in küresel iş makineleri sektöründeki büyümesinin sürmesini diliyorum. Bu büyümeye katkıda bulunmak beni çok mutlu edecektir.”HİDROMEK TAYLAND, çalışanlarının memnuniyetinin ve bağlılığının artmasına büyük değer veriyor. Bu hedefle, çalışma motivasyonun yükseltilmesi ile iş sağlığı ve güvenliğinin temin edilmesi için her sabah çalışanlarla rutin buluşmalar gerçekleştiriliyor. Her sabah saat 8’de milli marşla başlayan buluşmalarda, çalışanlar yöneticileriyle birlikte önce günlük egzersizlerini yapıyor. Arkasından hem kendilerinin, hem de çalışma arkadaşlarının kişisel koruyucu donanımlarının eksiksiz olduğunu kontrol ediyor. Ekip, hep bir ağızdan “Biz küresel pazardaki müşterileri memnun etmek için tüm beceri ve içtenliğimizle en iyi ürünleri yapacağız” diye söz vererek günlük operasyonlarına başlıyor.Günlük rutin buluşmalar sırasında sıfır iş kazası hedefini hem kendilerine, hem de birbirlerine hatırlatan çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliğini riske atabilecek tehlikeli unsurlara da dikkat çekiyorlar. Sabah rutininin arkasından, fabrikanın önünü temizleyen çalışanlar sonrasında kullanacakları ekipmanları da kontrol ediyorlar. Ekip ayrıca aylık olarak yangın söndürme cihazlarını da kontrol ediyor.Yamashita, Japonya’nın 7 ulusal üniversitesinden biri olan ve 1876 yılında kurulan Hokkaido Üniversitesi’nin Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1976 yılında mezun oldu. 42 yıl boyunca büyük bir Japon iş makinesi üreticisi firmada üretimden satın almaya kadar birçok farklı üst düzey görevde çalışan Yamashita, en son aynı firmanın Tayland üretim tesislerinde Genel Müdür olarak görev yaptı. Ana dili olan Japoncanın haricinde iyi düzeyde İngilizce, Çince ve Tayca konuşan Yamashita’nın en büyük hobilerinden biri golf oynamak. 64 yaşındaki Yamashita, evli ve bir erkek çocuk babası.