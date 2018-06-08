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Prometeon, Köln 2018 Lastik Fuarı “Tıre Cologne”da, premium ürün ve hizmet vizyonunu paylaştı

Prometeon, Köln 2018 Lastik Fuarı “Tıre Cologne”da, premium ürün ve hizmet vizyonunu paylaştı

Tarih 08 Haziran 2018, 13:36

Prometeon Lastik Grubu Köln’de düzenlenen Lastik Fuarı’na katılarak müşterileri ile, endüstriyel taşımacılık dünyasına adanmış gelecek vizyonunu paylaştı.

Lastik sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimini, geniş yelpazede Pirelli marka endüstriyel lastikler ile beraber hizmetlerine de aktaran Prometeon, fuarda "Pro” servislerini tanıttı.  

Prometeon Lastik Grubu COO’su (Chief Operations Officer - Global Operasyonlardan Sorumlu Yönetici) Gregorio Borgo; “Prometeon olarak ilk günden beri kendimizi tamamen taşımacılık dünyasına adadık ve endüstriyel lastikleri odağımıza aldık. Farklı endüstriyel taşımacılık segmentlerinin özel ihtiyaçlarını tam manasıyla anlayacak ve tüm müşterilerimize en uygun çözümleri sunacak tecrübe ve bilgi birikimine sahibiz” şeklinde konuştu.

Köln Fuarı’nda yer alan standında Prometeon’un premium teknolojisinin geleceği de yansıtıldı. Prometeon Lastik Grubu CCO’su (Chief Commercial Officer - Global Ticaretten Sorumlu Yönetici) Murat Akyıldız müşterilerine güvenilir ürünler ile beraber tek noktadan lastik yönetimi hizmeti sunduklarına da değinerek şunları kaydetti; “Premium hizmet sağlayıcı ağımız ile birlikte müşterilerimize yenilikçi çözümler sunuyoruz. Bu da değişen endüstrimizde bizi müşterilerimizin başarısı için ideal iş ortağı haline getiriyor.”   

Fuarda Prometeon, modern taşımacılık filolarının gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış olan çözüm paketi “PRO Services” adı altında sunduğu tüm ürünleri tanıttı.  

Prometeon Lastik Grubu CMO’su (Chief Marketing Officer - Global Pazarlamadan Sorumlu Yönetici) Daniel Gainza ise; “Servislerimizi Pirelli markalı ürün yelpazemizin gücünün üzerine inşa ediyoruz. Kamyondan otobüse ve zirai lastiklere kadar müşterilerimize premium marka Pirelli endüstriyel lastiklerimizle beraber lastik takibinden (Pro Check) maliyet yönetimine (Pro Finance) kadar endüstriyel segment için özelleştirilmiş hizmetler sunuyoruz” dedi.



 

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