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10 adet TGS 41.420 damper filoda

10 adet TGS 41.420 damper filoda

Tarih 08 Haziran 2018, 13:30

Araç parkını güçlendirmek üzere 10 adet TGS 41.20 damper satın alındı.

Geçmişi 1930 yıllarına kadar dayanan ve bugüne kadar; ham petrol kuyuları tesis ve depolama, telekomünikasyon, içme suyu isale hatları, karayolları, içme suyu şebekeleri, barajlar, göletler, TOKİ konutları, içme suyu deposu, balıkçı barınağı, akaryakıt, otomotiv ile alt yapı ve üst yapı alanlarında birçok projeye imza atan Akçadağ İnşaat’ın yeni araçlarını teslim aldı.

MAN’ın MAN TGS 41.420 kamyonları, diğer tüm damper araçlarından daha güçlü ve dayanıklı olduğu için tercih ettiklerini belirten Furkan Akçadağ, “Satın aldığımız bu araçlar ile filomuza MAN’ı da dahil etmiş olduk. MAN araçları her türlü zorlu koşullarda dahi üstün performansla çalışmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra ileri teknolojisi, dayanıklı yapısı ile birlikte Euro 6c motorla çok önemli yakıt tasarrufu da sağlıyor. Tüm bu avantajlar, gelecekteki yatırımlarımızda da MAN tercihinde etkili olacaktır” dedi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Bölge Satış Koordinatörü Doğucan Suyanı da, “MAN’ın sunduğu avantajlar, sadece üstün nitelikli araçları ile sınırlı kalmıyor. Sağladığı yakıt ve işletme tasarrufunun yanı sıra yaygın Yetkili Servis ağı ile sunduğu Satış Sonrası Hizmetler ile de çok önemli avantajlar sunuyor. Bu nedenle biz müşterilerimizi ‘yaşam boyu iş ortağımız’ olarak tanımlıyoruz” şeklinde konuştu.

Akçadağ İnşaat’ın 10 araçlık yatırımının finansmanını sağlayan VDF Bölge Satış Yöneticisi Tuğrul Aykın ise, “VDF olarak sunduğumuz zengin finansal alternatiflerle, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına çözüm sunuyoruz” diyerek, bu satın almaya katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Satışı gerçekleştiren MAN bayisi Şensan’ın yetkilisi Çağrı Eke de, 10 kamyonla başlayan bu işbirliğinin daha da gelişerek süreceğine olan inancını dile getirerek, yeni araçların hayırlı uğurlu olmasını diledi.


 

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