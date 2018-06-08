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Euromaster'dan nefes aldıran yaz kampanyası!

08 Haziran 2018, 13:25

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, klima gazı dolumu kampanyasıyla otomobil sahiplerine rahat bir nefes aldıracak yeni bir kampanyaya daha imza atıyor.

Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 52 ilde 200’e varan servis noktası ile profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, yaz döneminde de avantajlı kampanyalara imza atarak otomobil severleri mutlu etmeye devam ediyor. Klima gazı dolumu işlemi, 30 Haziran tarihine kadar kampanyaya katılan Euromaster servis noktalarında KDV dahil sadece 79 TL’ye gerçekleştiriliyor. Üstelik Euromaster servis noktalarında klima sisteminin diğer gerekli bakım ve kontrolleri de yapılarak, polen filtresi değişimi, klima gazı kaçak tespiti, bakteri temizliği, klima kompresörü ve termostat bakımı gibi hizmetler de sunuluyor. Euromaster uzmanları, her yıl polen filtresi değişimini ve 2 yılda bir de klima gazı dolumunu, sürüş konforu ve yakıt tasarrufu için öneriyorlar.



Klima sistemi bakımının faydaları saymakla bitmiyor

İyi bakılan bir klima sistemi, sıcak havalarda sürüş konforunu ve güvenliğini pozitif yönde etkileyerek sürüş kalitesine önemli şekilde katkıda bulunur. Sağlıklı çalışan bir klima sistemi, sahip olduğu filtreler sayesinde dışarıdaki kir ve tozların otomobilin yaşam alanına dahil olmasına engel olurken, içerideki havayı sabit tutar ve nem seviyesini düşürür. Öte yandan bakımsız bir klima sistemi, zamanla biriken bakteriler sebebiyle sağlığı olumsuz etkileme riski taşırken, otomobilin motorunu zorlayarak yakıt tüketimini önemli oranda artırır.



