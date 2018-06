Anasayfa » Otomobil

08 Haziran 2018, 13:22

Peugeot, 508 Sedan modelini lanse ettikten sadece birkaç ay sonra yeni Peugeot 508 SW’yi lanse ediyor.

Avrupa D Segmenti 1.400.000 aracı temsil ediyor. Son 10 yılda yeni segmentlerde ve özellikle SUV gövde tipinde yaşanan artışa rağmen station wagon araçlar hala bu segmentte önemli bir paya sahip. Avrupa'da satılan her üç D segment araçtan biri bir station wagon. Geçmiş yıllarda olduğu gibi günümüzde de bu segmentte geniş yaşama alanı ve büyük ve kullanışlı bir bagaj tercih önceliğinde olmaya devam ediyor. Son yıllarda tüketici beklentilerine uygun olarak tasarım anlamında daha çekici ve dinamik ürünler ön plana çıkıyor. Peugeot, Yeni 508 SW modelini geliştirirken markanın güncel DNA’sını kullanarak arzu nesnesi bir tasarım hayata geçirdi.yapmış olduğu değerlendirmede: “Radikal fastback coupe-sedan modelimizden sonra sıra station wagon gövde tipine geldi. Yeni Peugeot 508 SW gövde çizgileri ve tasarım detaylarıyla markanın dönüşümünü mükemmel yansıtıyor. Peugeot’yu premium marka seviyesine getirme tutkumuz çok güzel şekilleniyor.” dedi.Yeni Peugeot 508 SW, daha ilk bakışta enerjik ve etkileyici bir görünümle dikkat çekiyor. Sedan gövde tipiyle aşağı yukarı aynı yüksekliğe ve akıcı çizgilere sahip olan station wagon 1,42 metrelik yüksekliğiyle yerini aldığı nesilden 6 cm daha alçak. Sedan gövde tipinden sadece 3 cm uzun olan yeni Peugeot 508 SW 4,78 metre uzunluğu ile yerini aldığı nesilden 5 cm daha kısa. Aracın ön bölümü, agresif tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Markanın imzası niteliğinde olan merkezi ‘Aslan’ logosuna sahip heybetli ve gösterişli ön ızgarayı, tam LED ön farlar çevreliyor. Yeni Peugeot 508 SW, ince ve keskin bir ifadeye sahip ön far gibi tasarım detaylarıyla aynı zamanda Peugeot 504 ve 504 coupe modellerine de gönderme yapıyor. Yüksek omuz çizgisi ve dar cam alanlar kadar çerçevesiz kapılar da genel dinamizmi desteklerken arkaya doğru eğimli bir şekilde alçalan tavan çizgisi bagaj fonksiyonelliğini kısıtlamadan dinamik bir silueti beraberinde getiriyor. Minimize edilen ek yerleri ve kapı arası boşluklar kalite algısını daha da arttırırken, boyutuyla çamurlukları tamamen dolduran tekerlekler kadar, eğimli tavan çizgisi de sportif ve dinamik görünümü destekliyor.Her bir ayrıntısı büyük bir özenle işlenen kaliteli kokpiti, en güncel Peugeot i-Cockpit nesli domine ediyor. Kullanılan malzemeden, uygulanan işçiliğe ve tasarıma kadar her bir detayın büyük bir özenle ele alındığı kokpitin farklı noktalarına serpiştirilen saklama alanları küçük eşyaların neden olabileceği kalabalığı ortadan kaldırıyor. Soğutmalı orta konsola iki adet 1,5 litrelik su şişesi, her bir kapı cebine bir adet 1 litrelik şişe ve bardak tutucular hariç kol dayamaya iki adet 0,5 litre olmak üzere aracın farklı noktalarına birçok su veya meşrubat şişesi alanı serpiştirilmiş durumda.Bagaja elektrikli ve eller serbest bir bagaj kapağı ile ulaşılıyor. 63.5 cm ile Sedan kardeşinden 6 cm daha alçak ve 2,4 cm daha geniş bagaj eşiği yüklemeyi kolaylaştırıyor. Bagaj kapağının ardında bagaj perdesi kapalı konumda 530 litrelik geniş bir bagaj gizleniyor. Sabitleme kancaları veya bagaj rayları gibi çözümler ile Magic Flat fonksiyonu da dahil 2/3-1/3 olmak üzere asimetrik katlanan arka koltuklar da fonksiyonelliği destekliyor. Koltukların katlanmasıyla 1780 litrelik bir bagaj açığa çıkıyor.Panoramik sunroof kabin içine ferah bir ambiyans kazandırırken, 270 derece sırtlık eğimine ve sedan ile kıyaslandığında 4 cm daha fazla baş mesafesine sahip arka koltuk sırası, arka koltuk yolcularının konforuna katkı sağlıyor. Fransız ses sistemi uzmanı Focal® imzasını taşıyan 10 hoparlörlü premium ses sistemi, yolculukları keyfe dönüştürüyor.Modern çağın gereksinimlerine uygun olarak; TomTom® Traffic 3D bağlantılı navigasyon, Mirrorlink®, Android Auto ™ ve Apple Carplay ™ protokolleriyle uyumlu Mirror Screen, Qi standardıyla uyumlu akıllı telefonlar için kablosuz şarj ve 4 adet USB girişi de dahil, zengin bağlanabilirlik çözümleri devreye giriyor.PSA Grubu’nun teknoloji ve bilgi birikimiyle yollara çıkan Yeni Peugeot 508 SW, sürüş keyfi noktasında da markanın DNA’sına sadık bir yapı sergiliyor. Yeni nesil Peugeot modelleri gibi Yeni Peugeot 508 SW de EMP2 platformu üzerine yükseliyor. Yüksek gövde rijitliği sayesinde sadece üstün sürüş dinamikleri sunmakla kalmayan EMP2 platformu, aynı zamanda önceki nesil ile kıyaslandığında aşağı yukarı 70 kg ağırlık avantajı ve buna bağlı olarak üstün yakıt verimliliği sunuyor. Yine EMP2 platformunun yansıması olarak konforla sürüş dinamizmini aynı potada eriten bir süspansiyon geometrisi beraberinde geliyor. Versiyona bağlı olarak sunulan Aktif Süspansiyon Kontrolü konfor seviyesini daha da arttırıyor. Her bir motor seçeneği için uygulanan süspansiyon ayarı sayesinde bozuk zeminde de mümkün olan en iyi süspansiyon konforu tesis edilebiliyor. Modern ve zarif bir tasarıma sahip elektrikli vites kolu ile kumanda edilen yeni sekiz kademeli EAT8 otomatik şanzıman, sürüş keyfi ile yakıt verimliliğinin en iyi dengesini sunuyor.Yeni Peugeot 508 SW, EuroNCAP kriterlerini de yerine getiren en güncel sürüş destek sistemleri ve zengin bir donanım seviyesiyle yollara çıkıyor. Yeni Peugeot 508 SW’de; segmentinde bir ilk olan Gece Görüş Sistemi, EAT8 otomatik şanzıman ile “stop & go” desteği de sunan Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi, tespit ettiği park yerine direksiyon, gaz ve frene müdahale ederek kendi kendine park eden yeni nesil Full Park Assist, EVS (viraj aydınlatması dahil) Full LED ön farlar, Sürekli yanan adaptif stop lambaları (ARS), gece sürüşlerinde de 140 km/s hıza kadar yayaları ve bisikletlileri algılayan yeni nesil Otomatik Acil Durum Fren Sistemi ve Çarpışma Uyarı Sistemi, 65 km/s ve üzeri hızlarda aktif direksiyon yönlendirmesi yapan Aktif Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Otomatik Far Kontrolü, Hız Sınırı Tanımlaması ve Önerisi, Gelişmiş Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, ve Kör Nokta Uyarı Sistemi olmak üzere son derece gelişmiş sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğini tesis etmede sürücüye yardımcı oluyor.Yeni Peugeot 508 SW, yeni nesil Euro 6.c normu ile uyumlu PureTech ve Blue HDi motorlar (gelişmiş SCR teknolojisi) sayesinde sınıfının en iyi CO2 emisyon salınım değerlerine imza atıyor. 1.6 litre PureTech motordan geliştirilen;olmak üzere iki yeni benzinli motor sunuluyor. Dizel cephesinde ise 1.5L ve 2.0L BlueHDi motorlardan geliştirilen;olmak üzere dört farklı alternatif bulunuyor.2019 yılının ikinci yarısında ürün gamını bir Plug-in Hibrid benzinli güç ve aktarma organı tamamlayacak. 50 km (WLTP döngüsü) menzile sahip aracın bataryaları yaşama ve bagaj alanını korumak için koltukların altına yerleştirilecek.Peugeot 508 Sedan gibi yeni Peugeot 508 SW’nin de üretimi Mulhouse tesislerinde gerçekleştirilecek ve Fransa'da üretildiğini teyit etmek için "Origine France Garantisi" sertifikası ile lanse edilecek. 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimi gerçekleşecek olan Yeni Peugeot 508, SW Ocak 2019 itibariyle Avrupa genelinde ve yılında ikinci yarısından itibaren global pazarlarda satışa sunulacak.