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Sistem Vinç, çekicileri filosuna çekiyor

Sistem Vinç, çekicileri filosuna çekiyor

Tarih 08 Haziran 2018, 13:00

Sistem Vinç 2018 yılında toplam 7 adet satış gerçekleştirdi.

Teslimatı gerçekleştirilen çekiciler; 3 adet 6x4 FMX13 540HP, 3 adet 4x2 FM13 500HP ve 1 adet 6x4 FH16 750HP oldu. Araçlar, Volvo Trucks’ın üstün teknolojisiyle geliştirdiği karınca vitesli otomatikleştirilmiş şanzıman ve cerli diferansiyel özellikleriyle öne çıkıyor.

Teslimat töreni, firma sahibi Kemal Akınlı ve Temsa İş Makinaları Marmara Bölge Satış Yöneticisi Hakan Akgün’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Kemal Akınlı, yapılan teslimatlarla ilgili şöyle dedi: “2018 yılında 7 adet özel tasarlanmış Euro 6 Volvo Trucks araçları alarak toplam Volvo Trucks filomuzu 31 adete yükselttik. Uzun yıllardır amacımız; verimlilik, kalite ve güç olduğu için Volvo Trucks markasını kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Birlikte daha güçlüyüz.”

Hakan Akgün ise; “Ağır nakliye sektörünün lider firmalarından Sistem Vinç’in filosuna bu yıl 7 adet EURO 6 çekicilerimizi ekleyerek, firmanın gücüne güç kattık. Birlikteliğimiz yeni yatırımlarda devam edecek” dedi.

 

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