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Tercih yine Komatsu’dan yana

Tercih yine Komatsu’dan yana

Tarih 07 Haziran 2018, 16:43

şirketine 1 adet FD30T-17 ve 1 adet FD50AT-10 Komatsu dizel forklift teslimatı gerçekleştirildi.

Teslimat töreni; Ada Endüstriyel Ürünler ve İnşaat Satın Alma Müdürü Feridun Pekbilen, Temsa İş Makinaları Bölge Satış Yöneticisi Çağatay Tutar ve Temsa İş Makinaları bayisi Galen Grup Komatsu Satış Müdürü İlker Çelik katılımıyla gerçekleştirildi.

Çağatay Tutar, teslimatla ilgili olarak; “Ada Endüstiryel Ürünler ve İnşaat firması, makinalarımızın yoğun ve uzun süreli çalışma temposuna uygun mekanik yapıya sahip olmasından ve yaygın servis ağımız ile verdiğimiz hizmet kalitesini göz önünde bulundurarak tercihini yine Komatsu’dan yana kullandı. İş birliğimizin uzun yıllar devam etmesini dileriz” dedi.

 

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