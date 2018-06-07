Mercedes-Benz Arocs 2532 K 6x2 Türkiye yollarında

Anasayfa » Ağır Ticari

07 Haziran 2018, 16:39

Mercedes-Benz Arocs 2532 K Haziran ayı itibariyle satışa sunuldu.

Mercedes-Benz Türk’ün AR-GE mühendisleri tarafından geliştirilen ve 2018 yılı Mayıs ayı itibariyle Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilmeye başlanan Mercedes-Benz Arocs 2532 K 6x2; damper, asfalt distribütörü, itfaiye, su tankeri ve çöp kamyonu gibi pek çok farklı üst yapı tipine uygun olacak şekilde geliştirildi. Arocs 2532 K’da kullanılan ve Mercedes-Benz tarafından geliştirilen, 320 beygir gücünde 7,7 litrelik çevreci Euro 6 motor, PowerShift 3 otomatik şanzıman ve akslar, birlikte uyum içerisinde çalışarak optimum sürüş koşulları sağlıyor. Araçta standart olarak sunulan G211-12 PowerShift 3, 12 ileri 4 geri otomatik şanzımanın kısa vites geçiş süreleri ile maksimum performans garanti altına alınıyor ve doğru vites seçimi ile yakıt tasarrufuna katkı sağlanıyor. Araç, standart olarak sunulan yeni nesil PowerShift 3 şanzıman ile bir önceki jenerasyona göre %20 daha uzun şanzıman ömrüne sahip. Aynı zamanda Arocs 2532 K ile birlikte standart olarak sunulan şanzıman yağı soğutucusu ile şanzıman üzerindeki ısıl yükler azaltılıyor ve farklı sürüş modları ile her işe özel şekilde artırılmış performans sağlanıyor. Standart olarak PowerShift 3 otomatik şanzıman ile donatılan araçta ayrıca 9 ileri 1 geri G141-9 manuel şanzıman seçeneği de sunuluyor.Arocs kamyonlarda yer alan, tekerleklerin kilitlenmesini engelleyen ABS ve patinajı engelleyen ASR’den oluşan elektronik fren sistemi (EBS) ve standart olarak sunulan üç kademeli motor freni sürücünün işini kolaylaştırıyor. Araçlarda opsiyonel olarak sunulan PowerBrake özelliği sayesinde ise motor freni gücü daha da artırılabiliyor.Araçta standart olarak sunulan disk frenler, yüksek ısıl yük kapasitesi ile birlikte fren performansı kayıplarını minimuma indiriyor. Acil bir durumda azami fren gücü otomatik olarak sağlanırken; acil frenleme esnasında arkadan gelen trafiği uyarmak için flaşörler otomatik olarak yanıyor. Arocs 2532 K’da bulunan yokuş kalkış desteği (Hill-holder) sayesinde ise en dik yokuşlarda dahi aracın sorunsuz şekilde kalkışı sağlanıyor.Aracın seyir halindeyken şeritte kalmasını sağlayan Şerit Takip Asistanı (LDWS) ve virajlarda ve ani manevralarda savrulmasını engelleyen ESP, Mercedes-Benz Arocs 2532 K’da standart olarak sunulurken; opsiyonel olarak sunulan Aktif Frenleme Sistemi (ABA) ile sürüş güvenliği maksimuma çıkartılıyor.Standart olarak yataksız kabin ile müşterilerin beğenisine sunulan Arocs 2532 K’nın ayrıca tek yataklı kabinli opsiyonu da bulunuyor.