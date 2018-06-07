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Alman temizlik devi Kärcher gelenekselleşen barınak temizliklerine devam ediyor!

07 Haziran 2018, 12:52

Kärcher her yıl gerçekleştirdiği “Hayvan Barınağı Temizleme Projesi”ni bu yıl Bakırköy Belediyesi Hayvan Barınağı’nda hayata geçirdi.

190’ı aşkın ülkede hem profesyonel kullanıcılara hem de ev kullanıcılarına yenilikçi temizlik çözümleri sunan Alman temizlik devi Kärcher, 2015 yılında başlattığı “Hayvan Barınağı Temizleme Projesi”ni bu yıl Bakırköy Belediyesi Hayvan Barınağı’nda uyguladı. Profesyonel temizlik makineleriyle hayvanların yaşam alanlarını virüs ve mikroplardan arındırarak dezenfekte eden Kärcher çalışanları, yaklaşık 400 köpek ve 100 kediye tertemiz bir yaşam ortamı bıraktı. Kärcher’in basınçlı yıkama, ıslak kuru vakum, rota cila ve buharlı temizlik makineleriyle 4 bin metrekarelik alan kısa süre içinde hijyenik bir ortama dönüştü.



Temizlik çözümlerinde lider bir marka olarak dünyayı hep birlikte daha yaşanılır bir yer kılmayı amaçladıklarını belirten Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen şunları söyledi;

“Kärcher olarak kurumsal sosyal sorumluluk projeleri tüm faaliyetlerimizin odağında yer alıyor. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz hayvan barınağı temizleme projemize ilk olarak 2015 yılında Fatih Belediyesi Yedikule Barınağı ile başladık. 2016 yılında yine Yedikule Barınağı’nın ardından 2017 yılında Beyoğlu Belediyesi’nin Hayvan Barınağı’nı Kärcher’in profesyonel temizlik makineleri ile temizledik, hayvanlarımıza hijyenik, mikroplardan arınmış bir ortam sağladık. Bu yıl, projemizi tekrar hayata geçirmemiz için bizlere bu imkanı sunan Bakırköy Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. İşbirliğimiz sayesinde dostlarımız, temiz barınma alanlarına kavuştu. Örnek olacak işbirliklerimizle topluma değer katan projelere imza atmaya devam edeceğiz.”





