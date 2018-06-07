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Allison Transmission,savunma filoları için yenilikçi ve uyarlanabilir tahrik çözümleri geliştiriyor

07 Haziran 2018, 12:42

Eurosatory 2018 Fuarı’nda katılımcılar, Allison’ın paletli ve tekerlekli askeri araçlara yönelik özel olarak geliştirdiği mevcut ve yeni tam otomatik şanzımanları ile ilgili bilgi alacak.

Allison ekibi, paletli ve tekerlekli askeri araçlara özel mevcut ve yapım aşamasındaki tam otomatik şanzımanları ile ilgili bilgi vermek üzere Paris’te düzenlenecek uluslararası savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory 2018’de bulunacaklar.



Allison Transmission Savunma Programları Başkan Yardımcısı Dana Pittard, konu ile ilgili açıklamasında; “Günümüz savunma kuvvetleri, geleneksel askeri görevlerin yanı sıra birçok yeni görevle karşı karşıya. Sürekli olarak gelişmeye devam eden bu sorumluluklar, araçlarda güvenli ve harekete hazır olduğunu kanıtlamış şanzımanların kullanımını gerektiriyor,” diye belirtti.



Allison tam otomatik şanzımanlar, genel olarak daha yüksek tork ve brüt araç ağırlığı kapasitesi sağlıyor. Gelişmiş elektronik kontrollerle birlikte bu özellikler, yüksek beygir gücüne sahip motorların performansını optimize ederek tüm arazi şartlarında araç performansı ve kontrolünü çok daha iyi hale getiriyor. Ek performans iyileştirmeleri arasında, gelişmiş yakıt ekonomisi, araca monte ekipmanlara güç sağlayan yerleşik güç çıkış ünitesi (PTO), görevlerin hassas bir şekilde yürütülmesi için paletli araçlarda bulunan üstün frenleme ve direksiyon özellikleri bulunuyor.



Allison, en zorlu koşullarda en iyi şekilde çalışan şanzımanlar tasarlamak, geliştirmek, üretmek ve bunları desteklemek için dünyanın her yerinde orijinal parça üreticileri (OEM) ile birlikte çalışıyor. Allison, talep üzerine özellikle yeni tekerlekli veya paletli araçlar geliştiren filolar için uygulamalarına özel olarak şanzımanlar üretiyor.



Yeni çözümlerin yanı sıra Allison mühendisleri, mevcut modelleri güçlendirmek üzere de çalışmalarına devam ediyor. Buna verilebilecek en yeni örnek; British Warrior, British Terrier ve Swedish CV90 araçlarında bulunan X300™ şanzıman modelinin bir versiyonu olan 3040 MX tam otomatik şanzıman donanımlı Bradley Fighting aracı ile devam eden testler oluyor.



Ek olarak pazardaki talebi öngörmek ve karşılamak amacıyla Allison, şu anda 23 ila 36 metrik ton arasında değişen orta paletli araçlar ile 50 ila 63 metrik ton arasında değişen ağır paletli araçlar için çapraz hareketli sistemler geliştiriyor.



Allison tam otomatik şanzımanlar, sarsıntı ve yükselişleri absorbe ederek askeri mürettebattan motor, tekerlek veya paletlere kadar her faktörün aşınma ve yıpranmasını azaltan bir tork konvertörü kullanıyor. Kesintisiz Güç Teknolojisi™ ile araç kalkışı ve vites değiştirme sırasındaki sarsıntısız ivmelenme sayesinde tüm aktarma organları korunuyor. Buna ek olarak Allison tam otomatik şanzımanlar, araç kalkışında tork konvertörü kullandığından aşınmaya sebebiyet veren bir mekanik debriyaj da bulunmuyor.



Pittard konuyla ilgili olarak; “Komuta açısından, güvenilirlik oldukça önemlidir. Daha fazla çalışma süresi, mürettebatın eğitime harcayacak daha fazla zamanı olacağı anlamına gelir ve böylece göreve hazırlık oranları artar. Ayrıca araçlar göreve çağrıldığında komutanlar, Allison tam otomatik şanzımanların görevlerin tamamlanmasına yardımcı olduğundan eminler,” şeklinde açıklama yaptı.



