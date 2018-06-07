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PSA Grubu bir kez daha “Yılın Motoru” ödülünü aldı

PSA Grubu bir kez daha “Yılın Motoru” ödülünü aldı

Tarih 07 Haziran 2018, 12:37

PSA Grubu’nun 1,2 litrelik 3 silindirli Turbo PureTech benzinli motor (110 PS ve 130 PS), 1 litre ile 1,4 litre kategorisinde bir kez daha Yılın Motoru seçildi.

PSA Grubu, 3 silindirli benzinli motorlar ailesi için 210 patent aldı. Yeni nesil PureTech motor gelişmiş performans, yakıt tüketimi ve verimlilik de dahil olmak üzere bir dizi avantajı beraberinde getiriyor. Önceki nesil ile karşılaştırıldığında ortalamada yakıt tüketiminde yüzde 4'lük bir iyileşme sağlanırken, optimize edilen turbo besleme (1.500 d/d itibariyle yüzde 20 daha fazla tork üretimi) sayesinde motor çok daha hızlı tepki veriyor ve daha atak bir sürüş hissi sunuyor. Benzin partikül filtresinin (GPF) kullanılmasıyla partikül emisyonlarında yüzde 75'lik bir azalma sağlanırken, AB regülasyonları tarafından 2020 yılı için belirlenen Gerçek Sürüş Emisyonları (RDE) uygunluğu üç yıl önden karşılanıyor. Motor kompakt boyutları sayesinde küçük sınıf araçlar, sedanlar ve kompakt SUV’lar olmak üzere Ortak Modüler Platform (CMP) ile üretilen tüm araçlarla uyumlu bir yapı sunuyor.
2017 yılında yeni Peugeot 308'de pazara sunulan Puretech motor, 70'ten fazla ülkede PSA Grubu bünyesindeki yüzlerce araçta kullanılıyor. Motorlar Euro 6d-TEMP ve Çin 6b normunu karşılıyor.
PureTech 3 silindirli motor şu an için Fransa'da (Douvrin, Pas-de-Calais ve Trémery, Moselle'deki Française de Mécanique tesislerinde) ve Çin’de (Xiang Yang tesisi) üretiliyor. 2018 yılında Fransa’daki tesislerde üretim kapasitesi iki katına çıkartılırken Polonya’ya da Tychy ve Macaristan'daki Szentgotthárd tesislerinde sırasıyla 2019 ve 2020 yıllarında PureTech motor üretimine başlanacak.
PSA Grubu Güç ve Aktarma Organları ve Şasi Mühendisliği Bölümünden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Alain Raposo ödülle ilgili değerlendirmesinde : “Bu prestijli ödülü 4 yıldır üst üste aldığımız için gururluyuz. Bu başarı geliştirme mühendislerimizin ve ekiplerimizin becerilerinin kanıtı. Araçlarımızın büyük bölümü müşterilerimizin takdirini kazanan ve yoğun bir talep ile karşı karşıya olan bu motorla donatılmış durumda. Bu ödül, PureTech 3 silindirli benzinli motorumuzun rekabet gücü ve verimliliğinin küresel olarak kabul gördüğünü gözler önüne seriyor.” dedi.

 

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