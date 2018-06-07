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İngiltere’de yeni akü tanıtımı

İngiltere’de yeni akü tanıtımı

Tarih 07 Haziran 2018, 12:31

Mutlu Akü, yeni ürün ve teknolojilerini İngiltere’de sergiledi.

Türkiye akümülatör sektörünün lideri Mutlu Akü, İngiltere’nin Birmingham kentinde gerçekleştirilen Automechanika Fuarı’nda yeni ürünlerini ve teknolojilerini sektör profesyonelleri ve katılımcılarla buluşturdu.  10 bini aşkın ziyaretçinin katıldığı fuarda Mutlu Akü’nün yeni teknolojileri büyük ilgi gördü.  

Mutlu Akü, fuarda karavan ve motokaravan kullanıcıları için geliştirdiği özel serisi ‘Lifestyle’ın lansmanını gerçekleştirdi. Mutlu’nun ürettiği, “Mutlu Lifestyle” aküler, özellikle karavanlarda kullanılması için tasarlandı. Derin deşarj ve uzun ömür süresiyle karavan kullanımına uygun olan aküler, İngiltere Ulusal Karavan Konseyi (NCC) tarafından da onaylanmış durumda.

Geleceğin teknolojileri Mutlu Akü standındaydı

Mutlu Akü, ayrıca standından SFB teknolojisinden, Lityum-İyon Akülerine, Start-Stop AGM ve EFB teknolojisinden, ağır hizmet akülerine kadar geniş ürün gamını da katılımcılarla paylaştı. Mutlu Akü standında tanıtılan ürünlerin başında Start&Stop aküler geldi. Mutlu Akü’nün yakıt ekonomisi ve karbondioksit salınımını azaltmak üzere tasarlandığı Start&Stop aküleri EFB ve AGM olarak iki tipte üretiliyor. Yoğunlaştırılmış enerjiye sahip bu aküler, standart akülere göre güçlendirilmiş içyapıları sayesinde aynı kapasitedeki benzer bir aküye göre 2 kat ömre sahip.

Mutlu Akü’nün geleceğin teknolojisi olarak adlandırdığı Lityum-İyon aküler de fuarda yerini aldı. Sadece hibrit otomobillerde değil, ev tipi enerji depolama, yenilenebilir enerji, UPS, Telekom ve forklift gibi endüstriyel sektörde yer alan araçlarda da kullanılan Lityum-İyon aküler, karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen araçlarda kullanıldığı için de çevre dostu olarak kabul ediliyor. Standart akülere oranla enerji yoğunluğu daha fazla olan Lityum-İyon aküler, bu sayede daha düşük hacme ve daha az ağırlığa rağmen, standart akülerden daha fazla enerji depolayabiliyor. Lityum iyon aküler kurşun asit akülere göre daha uzun ömre sahip.


 

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