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Bu Yıl 5 Bin Araç Daha ‘Joker’li olacak!

07 Haziran 2018, 12:22

Joker hizmet paketi, geçtiğimiz seneye göre 2 kat büyüyerek 5 bin araç sahibini daha risklerden koruyacak.

1996 yılından bu yana sigorta sektörüne katma değer yaratan ve sigortalıların hayatını kolaylaştıran asistans hizmetleri sağlayan Tur Assist’in sektöre kazandırdığı “Joker” genişletilmiş hizmet paketinin 2018 yılındaki hedefi 2 kat büyüyerek 5 bin araca ulaşmak. Ülkemizde trafiğe kayıtlı olduğu halde kasko poliçesi bulunmayan araçların da asistans hizmetlerinden yararlanmasına imkân tanıyan Joker, sigorta şirketlerinin ciro ve karlılığını artıran, operasyonel verimliliğini maksimum seviyeye çıkaran ve acentelerin komisyon gelirlerine katkı sağlayan bir ürün olarak dikkat çekiyor. Sektör verilerine göre, trafiğe kayıtlı 15 milyon binek ve hafif ticari araçtan sadece 5 milyonunun kasko poliçesi bulunuyor. Tur Assist, geliştirmiş olduğu Joker hizmeti ile sektörde bir ilki gerçekleştirerek kasko poliçesi olmayan araç sahiplerini oldukça uygun fiyatlarla çeşitli asistans hizmetleriyle buluşturuyor. Bayramda yola çıkacak sürücüler de, Joker paketleri kapsamında genişletilmiş yol yardım, yol kenarı onarım, oto cam, ikame araç, mini onarım, lastik hasar onarım ve ferdi yardım gibi asistans hizmetlerinden faydalanabiliyor.



Sigortalılık bilincini artıracak!

Tur Assist, geçtiğimiz yıl Joker ürününün sigorta şirketleri, acenteler ve alternatif dağıtım kanalları tarafından ilgi görmesi üzerine genişletilmiş yol yardım, yol kenarı onarım, oto cam ve ferdi yardım hizmetlerinden oluşan Joker Mini adlı yeni ürününü piyasaya sundu. Her iki ürüne de portföy büyüklüğü ve dağıtım kanalları performans avantajı nedeni ile en çok İstanbul’dan talep gelirken önümüzdeki dönemde Ege Bölgesi ve Anadolu illerinden gelen taleplerde de artış bekleniyor. Türkiye’nin her noktasına yayılmış geniş hizmet ağı üzerinden hızlı ve profesyonel hizmet alma imkanı sunan Joker genişletilmiş hizmet paketlerinin sigortalılık bilincine katkıda bulunması bekleniyor.



