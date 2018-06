Anasayfa » Piyasa

Kayra Uluslararası Nakliyat, seçimini yaptı

07 Haziran 2018, 12:02

Kayra Uluslararası Nakliyat filosuna 8 adet yeni aracını kattı.

Araçlar, Tırsan Adapazarı üretim tesislerinden düzenlen törenle teslim edildi. Teslimat törenine Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, Satış Yöneticisi Orkun Demir, Kayra Uluslararası Taşımacılık ortakları Ruhan Ekin ve Naim Kakırman katıldı.



Teslimat töreninde konuşan Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, müşterilerin her türlü ihtiyacına özel çözümler sunduklarını ve müşterilerinin sonuna kadar arkasında durduklarını söyledi. Kayra Uluslararası Nakliyat’ın tercih ettiği Multi Ride’ların filoların verimliliklerini artıran bir araç olduğunu kaydeden Nuhoğlu, “Filolarda çoklu çekici yönetimi için tasarlanan Multi Ride araçları firmaların en büyük kozu oluyor. Çünkü bu araçlarımız farklı yüksekliklerdeki çekici modellerinde kullanılabiliyor. Tasarladığımız bu aracımız firmaların rekabet gücünü de artırıyor.” dedi.



Tırsan ile Kesintisiz Hizmet Sunuyoruz

Kayra Uluslararası Taşımacılık ortakları Ruhan Ekin ve Naim Kakırman da yaptıkları açıklamada, Tırsan’ın yerli bir üretici olarak elde ettiği başarıların önemine işaret ettiler. Tırsan’ın üretim, satış ve satış sonrası hizmetleriyle Türkiye’nin gururu olduğuna dikkat çeken Ekin ve Kakırman, karayolu taşımacılığında sağladıkları verimlilik ve hizmet kalitesinde Tırsan ürünlerinden büyük destek aldıklarını söylediler. Tırsan’ın ürün kalitesinin herkes tarafından bilindiğini, her zaman her yerde ulaşılabilir geniş servis ağı sayesinde kesintisiz bir karayolu operasyonu gerçekleştirdiklerinin altını çizen firma ortakları, bu sayede rekabetçi, kaliteli ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan hizmetler sunduklarını belirttiler.



Araç Filomuzu Tam Olarak Kullanabileceğiz

Kayra Uluslararası Nakliyat’ın hızlı tüketim malları, inşaat malzemeleri ve proje taşımacılığında uzmanlaşmış bir firma olduğunu, başta Kazakistan olmak üzere ağırlıklı; Türkmenistan, Almanya, İtalya ve Rusya’ya hizmet verdiklerini aktaran Ruhan Ekin ve Naim Kakırman, filolarına kattıkları Multi Ride araçlar ile operasyonel güçlerinin arttığını aktardılar. Ekin ve Kakırman yaptıkları yatırımla ilgili şu değerlendirmeyi yaptılar: “Farklı sektörlerden müşterisi olan bir firmayız. Bu nedenle müşteri ihtiyaçlarımız da çok farklı. Araç yatırımımızı bu ihtiyacı gözeterek yapıyoruz. Tırsan Perdeli Multi Ride, sunduğu avantajlarla en büyük yardımcımız olacak. Farklı çekici modellerinde kullanılabilen Multi Ride ile filomuzu efektif şekilde kullanabileceğiz. İş kayıplarının önüne geçerken, farklılaşan taleplere tek elden çözeceğiz. Geniş bir hizmet alanında sağlıklı, güvenilir ve verimli bir operasyon gerçekleştireceğiz.”



Tırsan Perdeli Multi Ride Özellikleri



Avrupa’nın en büyük filoları tarafından tercih edilen; Tırsan Perdeli araçları, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde 10 yıl pas yürümezlik garantisi altındadır.

Yük güvenliği Tırsan mühendisleri tarafından geliştirilen Tırsan Perdeli Multi Ride treylerlerin patentli K-fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınması sağlanmaktadır. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunmaktadır. Rakiplerinden farklı olarak Tırsan Perdeli Multi Ride’ın üst yapısı ve perdeleri CodeXL standartlarına ve ADR’ye %100 uyumludur. Çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.850, 2.900, 2.950, 3.000 ve 3.050 mm'ye kadar beş seviye sürüş yüksekliklerinde kullanılabilmektedir. 7,200 kg fork-lift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile pazardaki en dayanıklı tabanı sunmaktadır. Bunun yanı sıra Multi Ride araçları, 980-1.100 mm arasındaki 5. Teker yüksekliğine sahip farklı çekçilerde de kullanılabilmektedir. Firma sahiplerine operasyonel esneklik ve buna bağlı olarak tasarruf sağlamaktadır.