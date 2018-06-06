Sarp Intermodal 4. yılına yatırımlarla başladı!

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06 Haziran 2018, 15:33

Kuruluşunun 4. yılında ekipman havuzunu ve filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de en fazla 45’lik konteyner taşıması gerçekleştiren şirket, 100 adet yeni 45’lik konteyner yatırımı yaparken; iki yıldır istikrarlı büyüme gösterdiği likit taşımacılık alanında da 50 adet ISO Tank yatırımı gerçekleştirdi.Bu yatırımlar sonrası Sarp Intermodal’in öz mal havuzunda 500’ün üzerinde 45’lik konteyner, 50 ISO Tank, 60 şasi ve 30 çekici yer aldı.Yeni yatırımlarına dair bilgi paylaşan, dünya genelinde binlerce konteynere erişimleri olduğunu, öz mal yatırımlarıyla da güçlerini artırdıklarını söyledi.4 yıldır düzenli bir büyüme gerçekleştirdiklerini, 2018 yılı taşıma sayılarında da geçtiğimiz yıla göre yüzde 50’lik bir artış hedeflediklerini belirten, likit taşımacılığı alanında Avrupa’nın en önemli şirketleri ile acentelik anlaşmaları yaptıklarını açıkladı.“ISO Tanklar ile reçine, plastifiyan ve yağ gibi ürünler taşıyoruz, bu alanda da pazarın önemli oyuncularından biri haline gelmeye başladık” vurgusu yaptı.Şaşi ve çekici yatırımlarının liman ve terminallerden yapılacak taşımalarda kullanılacağını söyleyen Talay, intermodal taşımacılığın gerektirdiği tüm operasyonları kendi araçları ile organize ettiklerinin de altını çizdi.Tırsan’ın 45’lik konteynerlere özel olarak tasarladığı şasilere değinen Talay, şasinin hafifliği ve yapısı nedeniyle intermodal konteyner taşımalarını avantajlı duruma getirdiğini sözlerine ekledi.Sınır kapılarında yaşanan yoğunlukların ve sorunların, sektörü ve ihracatçıları farklı çözümlere yönelttiğini ifade eden, “Teslim sürelerinde gecikme olmasını istemeyen şirketler, araç kuyruklarında beklememek için intermodal çözümlere başvuruyor. Bu durum intermodal taşımacılığın pazardan aldığı payı artırıyor.” şeklinde konuştu.