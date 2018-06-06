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11 adet FH 460HP çekici teslimatı gerçekleşti

06 Haziran 2018, 14:35

Özakar Nakliyat’ın filosunun tamamı tek bir markadan oluşuyor.

Temsa İş Makinaları; balık, çiçek, yaş sebze-meyve, donmuş gıda, çikolata ve ilaç taşımacılığı gibi farklı alternatif taşıma çözümleriyle 2003 yılından bu yana soğutucu ünite ile taşımacılık alanında hizmet veren Özakar Nakliyat firmasına 11 adet Volvo FH 460HP çekici teslimatı gerçekleştirdi. Mersin merkezli olan ve Ankara’da şubesi bulunan şirketin çekici filosunun tamamı Volvo Trucks araçlarından oluşuyor.



Teslimat töreni, Özakar Nakliyat Genel Müdürü Mehmet Can Arslan ve Yönetim Kurulu Resul Arslan ile Temsa İş Makinaları Volvo Trucks Bölge Müdürü Devrim Karataş, Bölge Satış Yöneticisi Umut Şahin ve Yedek Parça ve Servis Bölge Yöneticisi Cihan Kayan’ın katılımıyla gerçekleşti.



Mehmet Can Arslan, teslimatla ilgili olarak; “Müşteri odaklı hizmet anlayışımızla sunduğumuz hizmetle, farklılık yaratmayı ilke edinmiş bir firmayız. Volvo Trucks markası, satış ve satış sonrası hizmet ağıyla hedeflerimizi gerçekleştirmekte yardımcı oluyor” dedi.



Devrim Karataş ise; “Filosu tamamen Volvo Trucks çekiciden oluşan Özakar, teslim ettiğimiz 11 adet Volvo FH 460HP çekiciyle toplam araç sayısını 44 adede çıkarmıştır. Firma ile çalışmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz, iş birliğimizin uzun vadede devam etmesini diliyoruz” dedi.





