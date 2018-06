Türk otobüs markasının tek kalemde aldığı en büyük otobüs ihracat anlaşması imzalandı

Anasayfa » Güncel

06 Haziran 2018, 14:28

Bükreşlileri taşıyacak 400 Otokar otobüsü için imzalar atıldı.

Bükreş Belediyesi'nin 400 adetlik otobüs ihalesinin imza töreni Bükreş Belediye Binası’nda,katılımı ile gerçekleşti. Modern otobüsleri ile 50 ülkede milyonlarca yolcuya toplu taşımada üst düzey konfor ve güvenlik sunan Otokar, araçlar için Bükreş Belediyesi’ne 8 yıl boyunca satış sonrası hizmet de sunacak.Türkiye'nin lider otobüs markası Otokar, ürettiği otobüslerle Türkiye dahil 50 ülkede modern toplu ulaşıma katkı sağlamaya devam ediyor. Sektörde 55 yıllık deneyimi ile ürettiği araçlarla kullanılan ülkelerde tasarımı, ergonomisi, teknolojisi ile büyük beğeni toplayan Otokar, Bükreş Belediyesi’nin 400 adet otobüs alımı ve araçların 8 yıl boyunca satış sonrası hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin toplu taşıma ihalesinin anlaşmasını 5 Haziran tarihinde imzaladı.Türkiye’nin tek kalemde alınan en büyük otobüs ihracatının imza töreni Bükreş Belediye Binası’nda Belediye Başkanı Gabriela Firea, Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç katılımı ile gerçekleşti. Son yıllarda Türkiye'deki pek çok büyükşehir belediyenin toplu taşıma ihalesini kazanan; Avrupa'da Fransa, İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkelerde otobüsleri tercih edilen Otokar, Bükreş Belediyesi ile imzalanan sözleşme kapsamındaki araçları 2018 ve 2019 yılları içinde partiler halinde teslim edecek. Anlaşma kapsamında Otokar, sekiz yıl boyunca araçların satış sonrası hizmetlerini de sunacak.Bükreş'in artan toplu taşıma ihtiyacını karşılamak üzere açılan ihaleye, Avrupa'daki otobüs müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 2011 yılında kurulan “Otokar Avrupa” şirketiyle katıldıklarını belirten; "Bükreş Belediyesi'nin açtığı ihaleye, Avrupa’dan ve Avrupa’nın otobüs alanında üretim üssü olan Türkiye’den global ölçekli şirketler katıldı. Türkiye’nin lider otobüs üreticisi olarak biz de Bükreş’e yakışır modern araçlarımızı sunmayı hedefledik. Bükreş Belediyesi’nin sadece araç değil, satış sonrası hizmetlerini de kapsayan ihalesinde şirketimizin tercih edilmesi bizim için büyük bir gurur. Bükreş, bizim İstanbul’dan sonra en büyük filo ile hizmet sağlayacağımız şehir olacak. Türkiye ve Avrupa’da birçok metropolde halihazırda binlerce otobüsümüz her gün yolcu taşıyor. Bükreş’in de hizmetine sunacağımız otobüslerimiz Türkiye’nin yanısıra İspanya, Sırbistan, Almanya, İtalya, Yunanistan, Belçika, Macaristan, Slovenya, Malta, Kamerun gibi pekçok ülkede şehiriçi toplu taşımacılıkta kullanılıyor” dedi.sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz aylarda Ürdün Amman’dan aldığımız siparişi takiben Bükreş’te attığımız bu imzayı, otobüslerimizin ihracat pazarlarında gösterdiği başarılı perfomansın bir kanıtı olarak değerlendiriyoruz. Batı Avrupa’nın yanısıra Orta Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde araç parkımız günden güne artıyor. Kullanıcılarımızın beklenti ve taleplerine uygun, en yenilikçi, en donanımlı ve en çevreci araçları üretebilmek ve modern şehirlere katkı sağlamak için önemli araştırma ve geliştirme çalışması gerçekleştiriyoruz. Her yıl ciromuzun ortalama yüzde 4'ünü Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz. Araçlarımızı kullanıcı beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik geliştiriyoruz. Üretimin haricinde satış sonrası hizmetlerle de her zaman kullanıcımızın yanında; araçlarımızın daima arkasındayız" dedi.Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden ve turizm şehirlerinden Bükreş'in yeni otobüslerle Avrupa'nın en yeni filolarından birine kavuşacağına değinenşöyle konuştu; "Otokar olarak uzun yıllardır Türkiye’nin yanısıra Avrupa’nın farklı ülkelerinde kullanılan araçlarımızla büyük bir müşteri memnuniyeti ve beğeni topladık. Romanya’da 12 yılı aşkın süredir Otokar araçlarıyla hizmet veriyoruz. Bükreş'in ihtiyaç ve beklentilerine en uygun hale getirmek için ihale kapsamında yeni nesil şehir içi otobüslerimizi Bükreş’lilerin kullanımına; bunun yanı sıra sekiz yıl süreyle satış sonrası hizmetlerini de Bükreş Belediyesi’ne sunacağız.Sektörde 55’inci yılını kutlayan Otokar’ın 35 binden fazla otobüsü 50 ülkede milyonlarca yolcuyu taşıyor; tasarımı, konforu, teknolojisi, gücü ve düşük işletme giderleri ile Avrupalı kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Toplu taşımaya özel olarak geliştirilen Otokar otobüsleri, modern toplu taşımacılığa uygun tasarımları, geniş iç hacmi ile yolculara eşsiz bir konfor sunarken; iç ve dış modern görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra düşük işletme maliyetleriyle de ön plana çıkıyor. Kullanıldığı ülkelerde kent içi toplu taşımada yeni bir dönem başlatan Otokar, düşük işletme giderleriyle de kullanıcısına her zaman kazandırıyor. Her mevsim ferah bir yolculuk vadeden Otokar otobüsleri, üstün güvenlik sistemleriyle de kullanıcı ve yolcularına maksimum güvenlik vadediyor.Alternatif yakıtlar konusunda da çalışmalar yürüten Otokar, geçmiş yıllarda Türkiye’nin ilk hibrit ve Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsünü de tasarlayarak ürün ailesine eklemişti.