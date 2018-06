Mercedes-Benz Türk’ten yılın teslimatı

Anasayfa » Piyasa

06 Haziran 2018, 14:12

• Mercedes-Benz Türk,35 adet Tourismo 16 RHD (2+1) satışı gerçekleştirdi.

Karayolu yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren, ortalama 1.100 araçlık filosuyla, 67 ilde 861 satış noktasında yolcularına hizmet veren Kamil Koç, filosunu Mercedes-Benz marka yeni Tourismo 16 RHD (2+1) araçlarla gençleştirmeye devam ediyor. Mercedes-Benz Türk Bayii Koluman İstanbul aracılığıyla 35 adet Tourismo 16 RHD (2+1) alan Kamil Koç, bu yatırım ile araç parkındaki Mercedes-Benz marka otobüs sayısını da 413’e çıkardı.Tören sırasında konuşma yapan, “Şehirlerarası yolcu taşımacılığı alanında 91 yıldır faaliyet gösteren Kâmil Koç gibi köklü bir firmaya 35 adet yeni Tourismo RHD (2+1) satışı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz de Mercedes-Benz Türk olarak, toplamda 1 milyar Avro’yu aşan yatırım hacmimizle Türkiye’nin en büyük yabancı sermaye yatırımlarından biri olmaya ve satışlarımızla pazardaki 51 yıllık liderliğimizi korumaya devam ediyoruz. Bu bağlamda her geçen gün kendimizi daha da geliştirerek, müşterilerimizin talep ve beklentileri doğrultusunda ürünlerimizi çeşitlendiriyoruz ve tesislerimize yatırımlarda bulunuyoruz. Şirketimizin kurulduğu günden bu yana otobüs fabrikamıza 460 milyon €’yu aşkın yatırım gerçekleştirdik ve 85.000’nin üzerinde otobüs ürettik. 2017 yılında 3.795 adet otobüs üreten şirketimiz, bunun 3.350 adedini ihraç etti. Yurtiçi pazarında da Kamil Koç gibi büyük firmalarla uzun yıllardır süre gelen işbirliklerimizin devamını temenni ediyoruz.’’ dedi.ise; “Kâmil Koç her yıl olduğu gibi bu yıl da koyduğu hedeflere ulaşma doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ortalama 1.100 adede yakın aracın çalıştığı filomuzla 20 milyon yolcu taşıma hedefiyle başladığımız 2018 yılında son derece önemli yatırımlar yaptık. İnancımız o dur ki, yapılan tüm bu yatırımlar bizi hedeflerimize biraz daha yaklaştıracak. Dövizdeki dalgalanmaya rağmen oldukça önemli bir yatırıma imza atmış bulunuyoruz. Sezon başında 35 araçla yapmış olduğumuz bu yatırım yolculuğumuz, sektörümüze ve ülke ekonomisine duyduğumuz güvenin bir işaretidir. Kamil Koç’un yatırımları filo ve yolcu sayısı büyümesine paralel olarak devam edecektir. Biz Mercedes-Benz Türk gibi değerli iş ortaklarımızla hizmet kalitemizi geliştirmeye, büyümeye ve yolcularımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Karşılıklı güven ve anlayışa dayalı bu iş birliği için Mercedes Benz Türk ailesine teşekkürlerimi iletiyorum.”ise; “Sektörümüz her geçen gün yenilenen, hizmet çeşitlerinin ve kalitesinin arttığı dinamik bir sektör. Mercedes-Benz Türk olarak biz de bu anlamda sürekli olarak kendimizi geliştirerek; sektöre yeni, konforlu ve en önemlisi güvenli araçlar sunarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Biz müşterilerimizi ailemizin bir parçası olarak görüyor; işbirliklerimizin uzun ömürlü olmasını diliyoruz. Bu yüzden de müşterilerimize ürünlerimizin yanı sıra finansman, ikinci el ve satış sonrası hizmetleri de sunarak onların oluşabilecek her türlü ihtiyaçlarına karşın çözüm üretmeye çalışıyoruz. Proje, Mercedes-Benz Türk Finansman Hizmetleri tarafından finanse edilmiştir. Kamil Koç’un kısa zamanda bu yatırım tercihinin karşılığını göreceğine inanıyorum. Ayrıca başta Kamil Koç’un ve bayimiz Koluman İstanbul’un yöneticileri ve çalışanları olmak üzere, satışımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyor; bu satışın hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.’’ şeklinde konuştu ve Kamil Koç ile işbirliklerinin artarak devam edeceğine inandığını belirtti.