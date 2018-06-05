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Yalçın Dorse’den yurtdışına bir 4 akslı lowbed daha

Yalçın Dorse’den yurtdışına bir 4 akslı lowbed daha

Tarih 05 Haziran 2018, 16:06

Yalçın Dorse, ihraç pazarları için üretmeye devam ediyor. Firmanın müşterisine sevk ettiği son araç YALCIN 4LBUZ model bir 4 akslı lowbed yarı römork oldu.

lçak tabanlı, 6 metre uzar şasili, esnek kullanımlı lowbedin birinci aksı kalkar tipte. 245 / 70 R 17,5 lastiklere sahip araç; +300 + 300 mm yana genişleme braketler, alüminyum kapak setine sahip deveboynu, LED aydınlatmalar ve yarı levha seti, sağa sola hidrolik gezer rampalarla donatılmış. Hidrolik hareketli kırma rampaların uzunluğu 4,5 metre, genişliği 80 cm


 

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