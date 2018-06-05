Yalçın Dorse’den yurtdışına bir 4 akslı lowbed daha

Yalçın Dorse, ihraç pazarları için üretmeye devam ediyor. Firmanın müşterisine sevk ettiği son araç YALCIN 4LBUZ model bir 4 akslı lowbed yarı römork oldu.

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