İlyas ŞEN ailesi'nin büyük buluşması

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05 Haziran 2018, 15:17

İlyas Şen Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Şensan Ankara Ekibi, 700 kişinin katılımıyla iftar yemeği düzenledi.

Ankara Şahane Restorant’ta 2. si düzenlenen iftar yemeğinde tam kadro konuklarını ağırlayan ekip, sektördeki başarılı çalışmaları ve sundukları kaliteli hizmetlerden aldıkları güçle etkinliğe ev sahipliği yaptılar.İftar programına;40 yılı aşan otomotiv sektör tecrübesine sahip olan; çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve ilişkide oldukları tüm kurum- kuruluşlar ile büyük bir aile olduklarını belirterek konuşmasına şöyle devam etti:“Türk otomotiv sektöründe faaliyet gösteren İlyas Şen Şirketler Grubu başta MAN Kamyon Otobüs olmak üzere 8 uluslararası otomotiv markası adı altında Türkiye’de Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Muğla’ da 500 personeli ile Türk otomotiv sektörüne ve Türk ekonomisine hizmet etmekte istihdam yaratmaktadır.Kurulduğu günden bu yana kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetini ilke ve misyon edinen İlyas Şen Şirketler Grubu 2017 yılı sonu verilerine göre konsepti, grup cirosu ve aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin ilk 500 büyük şirketi arasında yer almaktadır.Otomotiv sektöründe yıllara dayanan satış ve satış sonrası hizmet tecrübelerimiz, yaptığımız işlerde en iyi olma gayretimiz bizi daha ileriye taşımıştır ve bundan sonrada taşımaya devam edecektir” dedi.Ankara’da Kayaş ve Ostim olmak üzere iki farklı lokasyonda satış, servis, ikinci el satış ve yedek parça hizmetleri sunan Şensan MAN geçtiğimiz günlerde Atisan şubesini de faliyete geçirdi.Atisan ve Kayaş şubelerinde kamyon servisi ile hizmet veren Şensan Otomotiv, otobüs servis hizmetlerini ise Ostim şubede devam ettirmekte.