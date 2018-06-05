Avis Filo 30 bininci aracını teslim etti

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05 Haziran 2018, 15:09

Avis Filo, parkurundaki 30 bininci aracı Yaşar Topluluğu’na törenle teslim etti.

Teslim töreninde bir konuşma yapan, Avis Filo’nun hizmet kalitesi ve geniş araç parkuruyla sektörün lider oyuncularından biri olduğunu vurguladı. Avis’in uluslararası itibarına ve kalite anlayışına yakışan hizmetiyle uzun dönem kiralamada da fark yarattığını ve 2018’de araç parkını 35 bine yükseltmeyi hedeflediklerini belirten“Avis Filo olarak sektöründe öncü firmalara yine sektörünün lider markalarıyla ulaşım çözümleri sunmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin en değerli markalarından Pınar Su ailesine teslim ettiğimiz 436’ıncı aracımızla kendilerinin her zaman ve her yerde yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz. İşbirliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyorum.” dedi.ise; Türkiye’nin en köklü ve güçlü kurumlarından Koç Topluluğu ile Yaşar Topluluğu arasındaki iş birliği ve dostluğun çok eskiye dayandığını belirterek, “Dedem Sayın Selçuk Yaşar ile Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç’un 60 yıllık dostlukları vardır. Avis Filo ile ulaşım çözümleri alanındaki iş birliğimiz verimli ve sağlam bir şekilde sürüyor. Bugün Yaşar Topluluğu filosu için Avis’ten 436’ıncı aracımızı teslim almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umuyoruz ileriki dönemlerde de ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.