DAF XF, Polonya’da 2018 Yılın Çekicisi ödülünü aldı

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05 Haziran 2018, 15:01

Yeni DAF XF, Polonya'nın önde gelen taşımacılık dergisi Polski Traker'in okuyucuları tarafından "2018 Yılın Çekicisi" seçildi.

Polski Traker'in “Yılın Çekicisi” seçimleri, Polonya ulaştırma sektöründeki en önemli tanımadır. DAF Trucks, daha önce 1998, 1999, 2006, 2007 ve 2014 yıllarında ödül aldı ve bu yıl DAF'ın altın madalya kazanması altıncı kez sağlandı.Yeni DAF XF, birçok yeniliği ve sektörün lider taşımacılık verimliliği nedeniyleseçildi. Yeni güç aktarma sistemi, geliştirilmiş aerodinamik, düşük ağırlık ve diğer optimizasyonlar yakıt tüketiminde% 7'lik bir kar sağlıyor. Ek olarak, yeni kabin tasarımı ve sınıf lideri sürücü konforu Polski Traker okuyucuları tarafından büyük beğeni topladı.şunları söyledi: “Yeni DAF XF, operatörlerin yanı sıra sürücüler için önemli olan neredeyse tüm alanlarda etkileyici iyileştirmelerle karakterize ediliyor. Sürücüler, etkileyici yakıt verimliliği kazanımlarını takdir ederken, sürücüler kamyonların büyük konforunu övüyorlar. Ayrıca: başlık olarak, DAF’nin pazar lideri olan DAF’in devam eden başarısının bir göstergesidir. ” ifadesi kullanıldı.“Bu tanıma çok değerli çünkü çekicilerimizin sahipleri ve sürücüleri tarafından ödüllendirildi” diyor Yönetim Kurulu Üyesi ve. “Yeni DAF XF'i tercih ettikleri uzun mesafe kamyonu olarak tanıdıklarını memnuniyetle karşılıyorum. Polonya'daki Yılın Çekicisi ünvanını kazanmak, aynı zamanda, ödüllü çekicimizi sektördeki en iyi hizmetlerle destekleyen özel ve profesyonel bayi ağımızın tanınmasıdır. ”