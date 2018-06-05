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DAF XF, Polonya’da 2018 Yılın Çekicisi ödülünü aldı

DAF XF, Polonya’da 2018 Yılın Çekicisi ödülünü aldı

Tarih 05 Haziran 2018, 15:01

Yeni DAF XF, Polonya'nın önde gelen taşımacılık dergisi Polski Traker'in okuyucuları tarafından "2018 Yılın Çekicisi" seçildi.

Polski Traker'in “Yılın Çekicisi” seçimleri, Polonya ulaştırma sektöründeki en önemli tanımadır. DAF Trucks, daha önce 1998, 1999, 2006, 2007 ve 2014 yıllarında ödül aldı ve bu yıl DAF'ın altın madalya kazanması altıncı kez sağlandı.

Birçok yenilikçi çözümün tanınması
Yeni DAF XF, birçok yeniliği ve sektörün lider taşımacılık verimliliği nedeniyle “Yılın Polonya Çekicisi” seçildi. Yeni güç aktarma sistemi, geliştirilmiş aerodinamik, düşük ağırlık ve diğer optimizasyonlar yakıt tüketiminde% 7'lik bir kar sağlıyor. Ek olarak, yeni kabin tasarımı ve sınıf lideri sürücü konforu Polski Traker okuyucuları tarafından büyük beğeni topladı.

‘Devam eden pazar başarısının tanınması’
Polski Traker dergisi genel yayın yönetmeni ve Uluslararası Yılın Çekicisi jüri üyesi Aleksandre Głuś şunları söyledi: “Yeni DAF XF, operatörlerin yanı sıra sürücüler için önemli olan neredeyse tüm alanlarda etkileyici iyileştirmelerle karakterize ediliyor. Sürücüler, etkileyici yakıt verimliliği kazanımlarını takdir ederken, sürücüler kamyonların büyük konforunu övüyorlar. Ayrıca: başlık olarak, DAF’nin pazar lideri olan DAF’in devam eden başarısının bir göstergesidir. ” ifadesi kullanıldı.

Değeri tanıma ve takdir’
“Bu tanıma çok değerli çünkü çekicilerimizin sahipleri ve sürücüleri tarafından ödüllendirildi” diyor Yönetim Kurulu Üyesi ve DAF Trucks Pazarlama ve Satış Direktörü Richard Zink. “Yeni DAF XF'i tercih ettikleri uzun mesafe kamyonu olarak tanıdıklarını memnuniyetle karşılıyorum. Polonya'daki Yılın Çekicisi ünvanını kazanmak, aynı zamanda, ödüllü çekicimizi sektördeki en iyi hizmetlerle destekleyen özel ve profesyonel bayi ağımızın tanınmasıdır. ”


 

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