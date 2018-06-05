Rusya’nın en büyük inşaat fuarında Tırsan rüzgarı esecek

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05 Haziran 2018, 14:54

Tırsan, Kässbohrer markasıyla geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip araçlarını Rusya’nın en büyük inşaat fuarı Bauma CTT’de ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Türkiye’nin lider üreticisi Tırsan, 2012 yılından beri Rusya’nın zorlu coğrafyasında ve müşterilerinin en zorlu iş koşullarına göre Kässbohrer markasıyla ürettiği üstün performanslı ürünler ile Rus müşterilerinin en iyi hizmeti sunmalarını sağlıyor. Moskova kentinde gerçekleşecek ve 19.su düzenlenecek Bauma CTT Rusya, inşaat alanında en büyük ticaret fuarı konumunda bulunuyor. Uluslararası inşaat ve teknoloji sektörünü buluşturacak olan fuarda dört gün boyunca sunum, atölye ve sektörel masa toplantıları gerçekleştirilecek. İnşaat ve taşımacılık pazarı için önemli fırsatlar sunan fuar, sektörün gelişimine yenilikçi katkılar sağlıyor.İnşaat, yapı malzemesi ve madencilik makineleri, inşaat araçları ve ekipmanları konusunda dünyanın önde gelen fuarlarından biri olan Bauma, aynı zamanda sektörün öncü şirketlerini de bir araya getiriyor. 2005 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleşen fuarda ziyaretçiler, yeni iş alanları yaratma ve sektördeki önemli oyuncularla tanışma fırsatı da yakalıyor.Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahip Tırsan, ağır taşımacılık ve inşaat sektörlerine yönelik sunduğu son teknolojiye sahip araçları ve hizmetleri ile Bauma etkinliğinde taşımacılık çözümleri ile gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor:İş makinesi taşımacılığında üstün performansıyla fark yaratan K.SSL 2 araçlar, havuz yüksekliği 300 mm olan iki dingilli yapısıyla, 3.700 mm'ye kadar yüksek gabarili yüklerin taşınması için geliştirildi. Hidrolik ayarlanabilir ve ayrılabilir deveboynu sayesinde hacimli yüklerin, hızlı ve güvenli şekilde önden yüklenmesine imkan sunuyor. 5.500 mm kadar uzayabilme özelliği ve hidrolik dümenlemesi ile maksimum manevra kabiliyeti ve minimum tekerlek aşınmasını aynı anda sunuyor. Mukavemetli şasi ve güçlü konstrüksiyonu ile en zor yükleri bile güvenli şekilde yerine ulaştırıyor.Bauma 2018’de sergilenecek olan Kässbohrer K.SLL2, oval yüklerin daha kolay taşınabilmesi için çıkarılabilir sert tahta tabana sahip. K.SLL 2 ‘nin hidrolik ve elektrik bağlantıları kullanım kolaylığını artırmak üzere geliştirildi.Çimento taşımacılığına göre optimize edilen 31 m3 hacimli Yatay Silobas K.SSL 31 aracı, geniş yük kapasitesiyle fark yaratıyor. Üstün tasarıma sahip araç, en zorlu çalışma koşullarında bile 6.450 mm'lik dingil mesafesi sayesinde yüksek manevra kabiliyetine sahip. Taşıma ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen K.SSL 31, ek bölme ve dolgu kubbeleri de dahil olmak üzere geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.Rusya’daki en geniş inşaat damperi ürün gamına sahip Tırsan,yarı römork Kässbohrer SKS 24 m3’lük damper ile yüksek dayanıklılık ve güvenilirlik sunuyor. Yük boşaltımının en hızlı şekilde sağlanması için özel dizayn edilmiş, 450 HBW nominal sertliğe sahip, aşınmaya dayanıklı üst yapısı ve en uzun tuz dayanımına sahip hidrolik silindir sistemleri ile müşterilerin memnuniyetini karşılamaktadır. 10 yıl pas yürümezlik garantisine sahip araç KTL kaplı yüksek mukavemetli şasisi (S700MC) ile zorlu yol koşullarına tam uyum sağlıyor.Kässbohrer K.SKS B 24 tek dokunuşla asfaltlama fren sistemi, boşaltım esnasında otomatik süspansiyon kontrolü ve eğimli arazilerde sürücüleri uyaran eğim sistemi gibi en üst düzey teknolojileri sayesinde, operasyonel güvenliği en üst seviyede sağlamaya devam ediyor.Zorlu iklim ve yol şartlarında faaliyet göstermek için tasarlanan araçlar, yüksek dayanıklı çelikten üretilen şasisi ve çelik üstyapı komponentleri ile kullanıcılarına avantaj sağlıyor. Paslanmaya karşı uygulanan çinko-fosfat kataforez (KTL) kaplama ile 10 yıl pas yürümezlik garantisi sunuyor.Her türlü yükü özenle taşıyacak şekilde Rusya özelinde tasarlanan araçlar, 16.5 metre uzunluğu ile standart tenteli perdeli araçlardan yüzde 21 daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip. Bununla birlikte araçlar, patentli K-Fix sistemi sayesinde televre üzerinde her biri 2.5 ton kapasiteli toplam 282 adet yük bağlama halkası ile 500’den fazla yükleme kombinasyonu sağlıyor. Dayanıklı yapıya sahip araçlar, ekstra dikme opsiyonu ile kullanıcılara yük güvenliğini artırabilme imkanı da sunuyor.Çatı kaldırma sistemi ile önden arkadan perde gerdirme opsiyonları sayesinde hızlı ve kolay yükleme boşaltma operasyonu sunan K SCX XXL, standart olarak 5.460 kg fork-lift yüküne dayanıklılık gösterirken, arka mekanik ayak opsiyonu ile 7.200 kg’a kadar direnç gösterebiliyor.Tırsan, Türkiye’de 50, yurt dışında 364 yetkili servis noktasında uzman personeli, kaliteli hizmet ve koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibi ile sektördeki 41 yıllık liderliğini satış sonrası hizmetlerde de sürdürüyor. Tırsan Yol Yardım ve Kässbohrer Road Assistance ile Avrupa ve Rusya dahil 27 ülkede, 23 dilde anlaşmalı olduğu 6500 noktada müşterilerine sunduğu hizmetlerle “2018 Yılının Lojistik Dostu Kurumu” ödülünü aldı. Tırsan, aynı hizmet kalitesini Rusya’ya da taşıyor. Rusya genelinde hizmet veren ve yabancı treyler markaları arasında en çok servis noktasına sahip olan Tırsan, kaynak, fren sistemi gibi birçok konuda değişiklik ve onarım işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Servis noktalarının yüzde 50’sinde şase düzeltme, yüzde 50’sinde alüminyum kaynak yetkinliği ve yüzde 70’inde ise boya hizmeti sunuluyor. Ayrıca tüm servis noktalarında roll test uygulanıyor. Tırsan, hem ürünleri hem de hizmetleri ile Rusya’daki müşterilerine kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor.