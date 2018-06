4 adet NEOPLAN Tourliner yeni filolarında

Anasayfa » Piyasa

05 Haziran 2018, 14:45

Özkaymak Turizm, duyduğu memnuniyetle tercihini değiştirmedi.

Özkaymak Turizm’in satın aldığı yeni Tourliner’lar, Konya’da Ankara Yolu üzerindeki MAN Yetkili Satış ve Servis Merkezi’nde düzenlenen törenle teslim edildi.Özmal filolarının tamamının premium segmentte NEOPLAN otobüslerinden oluştuğunu belirten, “Geçtiğimiz yıl 3 adet NEOPLAN yeni Tourliner 2+1 VIP’i, Türkiye lansmanının hemen ardından filomuza katmıştık. Yeni Tourliner’lar, gerek konfor ve gerekse ekonomiklik açısından beklentilerimizin çok üzerinde sonuçlar verdi. Bu doğrultuda 2018 yılında yapacağımız 11 araçlık yeni otobüs alımımızda da yeni Tourliner’ı tercih ettik. Aldığımız 13 metrelik 2 akslı ve 2+1 VIP koltuk düzenine sahip 2018 model Yeni Tourliner’lar, üstün teknolojisi ile gerçekten de her alanda standartları en üst seviyeye taşıyor. Sundukları daha fazla koltuk sayısına karşın, yol güvenliğinden, yakıt tasarrufuna, bakımdan, işletme maliyetlerine kadar her alanda sunduğu benzersiz avantajları, korumakla kalmamış, daha da geliştirmiş. Hem yolcu, hem kaptan ve hem de işletmeci açısından en ideali sunan teknoloji harikası bu araçları filomuza katmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.MAN ve NEOPLAN Ailesi olarak Özkaymak Turizm ile olan köklü ve güçlü işbirliğine dikkat çekenda, “NEOPLAN Ailesi’nin tamamen yenilenen üyesi 13 metre Yeni Tourliner, tasarımından teknolojisine, konforundan yakıt tasarrufuna kadar her alanda sunduğu üstün nitelikleri ile gerçekten de seyahat sektöründe yeni bir dönem başlattı. 2018 model Tourliner’lar da tüm bu benzersiz niteliklerin üzerine ekstra avantajlar koydu. Öncelikle 2 aks ve 13 metre uzunlukla, gerek 2+1, gerekse 2+2 versiyonunda daha fazla yolcu koltuğu ve dolayısıyla işletmelere daha fazla kazanç olanağı sunuyor. Bununla birlikte standart olarak sunulan MAN TipMatic® otomatikleştirilmiş 12 ileri Easy-Start şanzımanı, çevreci Euro 6C motoru, Yeni Tourliner’da çok önemli bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Yine aracın standartları arasında yer alan Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Otomatik Lastik Basınç Yönetimi (TPM), EfficientCruise ve EfficientRoll sistemleri de hem sürüş konforu hem yakıt tasarrufu sağlıyor, hem de motor ömrünü uzatıyor.NEOPLAN Tourliner, tüm beklentileri fazlasıyla karşılamaya devam ediyor, sektörün yeni zirvesini daha da yükseltiyor” şeklinde konuştu. MAN Ailesi ile Özkaymak Turizm arasındaki işbirliğinin daha da güçlenerek uzun yıllar boyunca devam edeceğine olan inancını da dile getiren Can Cansu, otobüslerin hayırlı uğurlu olması dileklerini de iletti.