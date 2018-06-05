|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
İTT Lojistik, yüksek standartları tercih ediyor
05 Haziran 2018, 14:23
Likit taşımacılığında uzmanlaşan İTT Lojistik filosuna 20 adet Tank Konteyner Taşıyıcı kattı.
Tehlikeli madde taşımacılığında uzmanlaşan firmaların ilk tercihi Tırsan oluyor. Araçların teslimatı için Tırsan Adapazarı üretim tesislerinde özel bir tören düzenlendi. Teslimat törenine, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Nuhoğlu, İTT Lojistik Kurucu Başkanı Tekin Öztanık, Genel Müdür Yardımcısı Didem Öztanık, Genel Koordinatörü Muhammet Çil ve Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katıldı. Araçlar Zeynep Nuhoğlu tarafından Didem Öztanık’a teslim edildi.
Teslimat töreninde konuşan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Türkiye’nin tehlikeli madde taşımacılığındaki standartların oluşturulmasında önemli mesafeler kat ettiğini belirterek, “ADR’li taşımalarda ve likit taşımalarda, yük güvenliği kriterleri önceden sadece uluslararası taşımacılık için söz konusuydu. Şimdi ise yurtiçinde yapılan taşımalarda da uluslararası standartlar var. Yurtiçi taşımalarda kullanılan araçlardaki standartlar ile bu araçlardaki verimlilik ve kaliteye baktığınızda Batı’da ne varsa Türkiye’de de var. Tırsan’ın varlık nedeni de bunu sağlamak.” dedi.
Nuhoğlu, “Böyle bir pazarın oluşması ve bu anlayışa inanan arkadaşlarımızın ve dostlarımızın bu yatırımları yapması da gerçekten çok önemli” diyerek İTT Lojistik’in yaptığı yatırımın önemine işaret etti. Nuhoğlu, “Çünkü ortada bir rekabetçilik, verimlilik ve hepsinden ötesi gerçek anlamda tüketiciye değer veren bir anlayış var. İTT Lojistik de bu bilinçle yatırımlarını yapan firmalarımızdan biri. Özellikle belirli bir alanda kalitesini artırması da bu anlamda çok önemli.” ifadelerini kullandı.
TIRSAN İLE YAPTIĞIMIZ İŞLE ÖRNEK OLACAĞIZ
İTT Lojistik Kurucu Başkanı Tekin Öztanık da yaptığı konuşmada, likit taşımacılığında uzmanlaşmış bir firma olduklarına dikkat çekti. Öztanık, işlerini güvenli ve sorunsuz yapmak için taşıma operasyonlarında kullandıkları ürünleri belirli kriterlere göre seçtiklerini söyledi. Odak noktalarının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden işlerini yürütmek olduğunu anlatan Öztanık, “Aynı işi daha ucuz ekipmanla da yapabilirdik. Ancak bu durumda çevre, insan sağlığını ve güvenliği geri plana atmış olurduk. Yaptığımız işte örnek olmak için sürekli yatırım yapıp, güvenlik kriterlerine uygun araçları filomuza katıyoruz. Bu nedenle yatırımımızı Tırsan’a yaptık.” diye konuştu.
Tekin Öztanık, Tırsan’dan aldıkları Tank Konteyner Taşıyıcı’nın sunduğu avantajlara da vurgu yaptı. Araçların güvenlik kriterlerine ek olarak hafifletilmiş yapısıyla önemli avantajlar sunduğunu söyleyen Öztanık, “Türkiye’de tehlikeli maddeler kamyon kasalarında taşınıyor. Biz ise doğru yükü, doğru şekilde taşımayı ilke edinmiş bir firmayız. Tırsan’ın ürettiği ürünle bunu sağlamış olduk. Yabancı misafirlerimizin birçoğu da bu modele bakarak hayranlıklarını dile getiriyorlar. Biz, onların yaptıklarını da görüyoruz. ‘Demek ki bunlar Türkiye’de yapılabiliyor’ diyorlar. Avrupalı her şeyin Avrupa’da yapıldığını sanıyor.” şeklinde konuştu.
TEST ETTİK, VERİMLİLİĞİNİ GÖRDÜK
İTT Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Didem Öztanık ise Tırsan’dan test aracı aldıklarını ve 1 yıl boyunca test ettiklerini ve yatırıma karar verdiklerini söyledi. Test araçlarından istedikleri verimi aldıklarını aktaran Öztanık, “Yarı römorklarımızı Tırsan’dan sağlıyoruz. Tırsan’la birlikte büyüyoruz. 2018 yılının ikinci çeyreğinde planladığımız yüzde 30’luk büyüme kapsamında Tırsan’la yapacağımız iş birliği de bizim için büyük önem taşıyor.” diye konuştu.
HER TÜRLÜ KOŞULDA DENEDİK, EN İYİ SONUCU ALDIK
İTT Lojistik Genel Koordinatörü Muhammet Çil ise Tırsan’ın kendileri için bir çözüm ortağı olduğunu belirtti. Çil, “Geçtiğimiz yıllarda, şu an yaptığımız likit taşımalar iptidai şartlarda gerçekleştiriliyordu. Şimdi ise modern bir üretim söz konusu. Tırsan Ar-Ge merkeziyle bir araya geldik. Satın aldığımız treyleri test aşamasında her türlü yol koşulunda kullandık. Ortaya çok güzel bir ürün çıktı. Dolayısıyla bizim için de Tırsan için de bir değer yaratılmış oldu. Yeni satın aldığımız yarı römorklar da testteki araçla aynı özelliklere sahip.” şeklinde konuştu.
HAFİF, GÜVENLİ, ÇEVRECİ VE VERİMLİ
Teslim edilen araçlar hakkında bilgi veren Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, aracın hafifliğine ve sağlamlığına vurgu yaptı. Erkoç, “Teslim ettiğimiz araçların tamamı tank konteyner taşımaya, dolayısıyla ADR kriterlerine uygun üretilmiş durumda. Bu ürünlerimiz için T9 Belgesi düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu ürünü bizden teslim alan müşterimiz bu araçla doğrudan tesise gidip, tehlikeli maddeyi yükleyip depoya ya da gümrüğe götürebilir. Bu aracımızı 1 yıl boyunca teste tabi tuttuk. Başta İTT olmak üzere, talep edecek diğer müşterilerimizin de beklentilerini karşılayacak biçimde dizayn ettik. Bu modelimizin 3 bin 250 kg boş ağırlığı var. Hafifliği ile emsallerine göre doluyken 1 ton fazla yük taşıyabiliyor. Boşken ise 100 kilometrede 1 litre yakıt tasarruf sağlıyor. Ayrıca çevre kirliliğinin de önüne geçerek, karbon ayak izini azaltıyor. Bu aracımızın geliştirilmesinde Tırsan Ar-Ge ekibiyle iş birliği yapan İTT Lojistik’ten arkadaşlar da katkı sağladı.” dedi.
TIRSAN TANK KONTEYNER TAŞIYICI T.SHF T ARAÇ ÖZELLİKLERİ
Tırsan Tank Konteyner Şasi aracı, güvenli sıvı taşımacılığı sağlarken, hafif gövde yapısı sayesinde hem daha fazla yük alıyor hem de akaryakıt tüketimini düşürerek karlılığı artırıyor.
Toplam 3.200 kg ağırlığıyla Türkiye’nin en hafif ürünü olan SHF.T 20 ft Tank Konteyner Şasi ADR mevzuatlarına uygun donanımı ile tehlikeli yüklerin güvenle taşınmasını sağlıyor. Yüksek kalite malzemeden üretilen araç; hafif, güçlü ve esnek şasi yapısı, uzayabilen arka merdiveni ve alüminyum taban döşemesi gibi özellikleriyle nakliye hizmetlerinin kolay, güvenli ve verimli şekilde yapılmasına imkan sunuyor.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.