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Nalçacılar Varios teknolojisi ile devam ediyor

05 Haziran 2018, 13:40

Nalçacılar Uluslararası Nakliyat yeni yatırımında tercihini değiştirmedi

5 adet SCS Mega Varios perdeli treylerin teslimat töreninde konuşan Nalçacılar Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Nalçacı;



"Yaklaşık 35 yıldır uluslararası nakliye sektöründe hizmet veren firmamız, 50 adet öz mal araç kapasitesine sahip olup, Avrupa ülkelerine taşıma yapmaktadır. Firmamızın treyler konusunda sahip olduğu tecrübeleri göz önünde bulundurarak, bu yılki treyler yatırımında da SCHMITZ markasını tercih etme kararı aldık. Filomuzdaki dorselerin %90'ı Schmitz olup, markayı tercih etmemizdeki ana sebeplerden biri, bizlere 385-55R-22,5 lastik ölçüleri ile 3 metre net iç hacim sunabilen VARIOS sisteminden memnun olmamızdır. Yıllar önce bu sistemi geliştiren Schmitz Cargobull, bu sayede bizlere, taşıma maliyeti ve bakım maliyeti gibi bir çok alanda avantajlar sunmaktadır. Varios teknolojisine sahip treylerlerimiz sayesinde, ilgili iç yükseklik ile, ayarlama yaparak gerek standart çekici ile gerekse mega çekici ile birleştirerek yüklemelerimize devam edebiliyoruz. Sahip olduğumuz tecrübelere dayanarak şunu da söylemeliyiz ki, treylerlerimiz gerek esnekliği, gerek hafifliği, gerekse de çekiciyi seyir halinde adeta iteklemesinden dolayı yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca senelerce diri kalabilen, güçlü şasi sistemi de çok önemli bir noktadır.” şeklinde konuştu.



Törene katılan Marmara Bölge Satış Müdürü Kaan Kayral ise; "125 yılı aşkın süredir sadece yarı-römork üreten firmamız, Ar-Ge konusuna çok önem vermekte olup, her sene bu alana milyonlarca euro yatırım yapmaktadır. Bu nedenle bir çok yeniliği de piyasaya ilk sunan firma olmaktan gurur duymaktayız. Bu yenilik, kalite ve teknolojiyi ülkemizde sunmaktan ayrıca mutlu ve onurluyuz. Bizim için en önemli noktalardan biri, müşterilemizin markaya göstermiş olduğu bağlılıktır. Müşteri memnuniyeti sağlanmadıkça, bu bağlılık olmaz. Bu bağlamda müşterilerimizin, yeni yatırımlarında da tekrar tekrar markamızı tercih etmesi bu memnuniyetin sağlandığı göstermesi bakımından önemlidir.” diyerek sözlerini tamamladı.



