Alibey Nakliyat, filosuna yatırım yaptı

05 Haziran 2018, 13:34

Alibey Uluslararası Nakliyat, yeni alımlarında avantajını yaşıyor



Yüzde 30’lu değerlerden 20’li değerlere yakıt tasarrufu

Optifleet ile araçlar takipte

Merkezi Düzce’de bulunan ve lojistik sektörünün önemli oyuncularından olan Alibey Uluslararası Nakliyat, yurtiçi ve uluslararası lojistik hizmetleri için yatırımlarına Renault Trucks ile devam ediyor. Yurtiçinde 81 ilde ve uluslararası platformda Avrupa-Türkiye arasında hizmet sunan Alibey, filosunu 520 beygir gücündeki 25 adet Renault Trucks T serisi yüksek kabin çekiciler ile genişletiyor. 19 adet öz mal Renault Trucks çekicisi bulunan Alibey Uluslararası Nakliyat, yeni alımları ile toplam 44 adet araçlık filosunun tamamını tek markalı hale getiriyor.Alibey Uluslararası Nakliyat, 2010 yılından bu yana Renault Trucks çekiciler ile hizmet sunuyor. Firma, daha önce 2012 model Renault Trucks Premium 460 bg çekiciler ile 650.000 km yapmıştı. 2015 yılında teslim aldıkları Renault Trucks T serisi araçları ile de 350.000 kilometre yol yaptı.teslimat töreninde açıklama yaparak; “Filomuzda farklı marka ve aynı özellikte çekiciler bulunuyordu. Bu dönemlerde yaptığımız yakıt tasarrufu karşılaştırmalarında Renault Trucks araçlarımızda operasyon maliyetlerimize katkıda bulunan 4 puanlık bir yakıt tasarrufu gözlemledik. Lojistik firmalarının operasyon giderlerinin yüzde 40’ının yakıt olduğunu düşünürsek bu tasarruf, hem bizler hem de müşterilerimiz için ciddi bir karlılık sağlıyor. Elde ettiğimiz yakıt tasarrufu ve diğer avantajları ile araçlardan memnuniyetimiz, yeni alımlarımızda yolumuzun yeniden Renault Trucks ile kesişmesine neden oldu” diye belirtti.Yakıt tasarrufunda Renault Trucks çekicilerden memnuniyetlerini dile getiren; “Aynı özelliklerdeki araçlar ve aynı sürücüler ile yapılan karşılaştırmalarda diğer araçlarda yüzde 30-32 civarında olan tüketim, Renault Trucks çekicilerde yüzde 26-28’lere düşüyor. Bu oranlar bizler için çok önemli” diye belirtti.Renault Trucks çekicilerinin alımlarında bakım sözleşmeleri de yaptıklarının çizen; “Hem yurtiçi hem de yurtdışında yaygın ve anında çözüm sunan servis hizmetleri, operasyonlarımızı kolaylaştırıyor. Araçlarımızın alımları sırasında servis sözleşmesi yapıyoruz. Böylece Renault Trucks satış sonrası ekibi, bizim yerimize araçların tüm bakım ve onarımından sorumlu oluyor. Bu avantaj, maliyet, iş gücü ve zaman tasarrufu açısından bir lojistik şirketi için büyük tasarruf. Yeni 25 aracımızın alımında da 5 yıllık Renault Trucks Excellence Bakım Sözleşmesi yaptık” şeklinde açıkladı.Alibey Uluslararası Nakliyat’ın yeni araçları için tercih ettiği Renault Trucks Excellence Bakım Sözleşmesi, aracın motor, şanzıman ve diferansiyel yağ değişimleri, filtre değişimleri ve kontrolleri ile dikkatli kullanımlarda yıpranma ve aşınma nedenli (motor, şanzıman, diferansiyel) tüm onarımları içeriyor. Renault Trucks Excellence Paket ile araçlar, her zaman garanti altında oluyor. Standartlara uygun bakım ve profesyonel onarım çalışmaları ve Renault Trucks onaylı parçaların kullanımı, araçların güvenliğini korurken hizmet ömrünü de uzatıyor.Alibey, filosunun karlılığını arttırmak için yeni araçlarında Renault Trucks Optifleet filo yönetim sistemini tercih etti. Böylece Alibey Nakliyat, filosunun takibi sayesinde operasyonlarını her an, her yerde gerçek zamanlı olarak yönetirken, ana gider kalemlerine daha da hakim olmayı hedefliyor. Filodaki araçların ve sürücülerin durumuna hızla göz atabilmeyi sağlayan sistem sayesinde firma, öngörülmemiş olayları daha kolay yönetebilecek. Ayrıca bu sayede görevleri boyunca sürücülere de yakın olabilecekler.Törende açıklama yapan; “Öncelikle hali hazırda Renault Trucks çekicileri kullanan Alibey Uluslararası Nakliyat’ın yine araçlarımızı tercih etmelerinden duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isteriz. Öte yandan yüksek kabin tercihleri ile sürücü konforunu önemsediklerini gösterdiler. T520 yüksek kabin, performansının yanı sıra kabin konforu, sürücü rahatlığı ve güvenliği açısından ön plana çıkıyor. Ayrıca her zaman altını çizdiğimiz üzere Renault Trucks olarak müşterilerimize toplam çözümler sunarak sahip olma ve operasyon maliyetlerini gözetiyoruz. Bu anlamda Alibey Nakliyat, sunduğumuz finansal hizmetlerden ve bakım sözleşmelerinden de yararlanarak tam bir paket ile yeni araçlarını yola çıkartıyor. Yeni alımlarında Alibey Nakliyat, Renault Trucks Finans Hizmetleri’nin sunduğu avantajlı koşullardan yararlandı. Alımları sırasında yapılan Renault Trucks Excellence Servis Sözleşmesi de önceden planlanmış ve filolarına özel geliştirilmiş bakım ve onarım hizmetleri ile büyük kolaylık sağlıyor. Sözleşmeler dahilinde beş seneye kadar araçların tüm bakım ve bakım-onarım çalışmaları, Renault Trucks satış sonrası ekibi tarafından yürütülüyor ve takip ediliyor. Böylece ayrı bir iş yükü olan bakım ve onarım işlemlerinin planlanması ve takibi hafifletildiği gibi avantajlı bir bütçe ile operasyonel maliyetlerinde de tasarruf yapmaları sağlanıyor” diye belirtti.