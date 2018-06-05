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HİDROMEK Türkiye’nin sanayi devleri arasında
05 Haziran 2018, 10:55
İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 124’üncü oldu.
Bu yıl kuruluşunun 40’ıncı yıldönümünü kutlayan Ankara merkezli iş makinesi üreticisi HİDROMEK, gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında kazandığı başarı ve ödüllerle adından söz ettiriyor. 2017 yılında 1.2 milyar TL ciroya ulaşan HİDROMEK, bunun yaklaşık yüzde 40’ını ihracattan sağladı. 2018 yılı itibariyle 100’den fazla ülkede 43 binin üzerinde HİDROMEK iş makinesi çalışıyor.
KÜRESEL EN BÜYÜK 50’DEKİ İLK VE TEK TÜRK ÜRETİCİ
HİDROMEK, geçtiğimiz günlerde açıklanan ve iş makineleri üreten en büyük 50 global firmanın sıralandığı uluslararası “Yellow Table” listesinde 6’ıncı kez yer aldı. Listede 49’uncu sırada yer alan HİDROMEK, bu listeye giren ilk ve tek Türk makine üreticisi olarak dikkat çekiyor. HİDROMEK’in uluslararası alandaki bu başarısını Türkiye’deki yeni başarıları takip etti.
HİDROMEK TÜRKİYE’DEKİ SANAYİ DEVLERİ ARASINDA
HİDROMEK, geçtiğimiz günlerde açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırması'nda 124’üncü sırada yer aldı. Söz konusu çalışmada, firmalar üretimden satışların büyüklüğü, net satışlar, brüt katma değer, özkaynak, ihracat ve ortalama çalışan sayısı büyüklükleri gibi kriterlere göre de sıralanıyor.
HEDEFİMİZ KÜRESEL PAZARDAKİ YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRMAK
Küresel iş makinesi sektöründe en büyük 50 üretici arasında bulunmaktan ve Türkiye sanayisine değer katmaktan dolayı gurur duyduklarını dile getiren HİDROMEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Bozkurt, şunları söyledi:
“Ar-Ge ve tasarım gücümüzle müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına çözümler sunmak temel önceliklerimizdendir. İş makinelerimiz yoğun olarak altyapı inşaatı, maden ve mermer sektörlerinde kullanılıyor. Bu sektörlere ilave olarak yol yapımı ve bakım sektörü için daha geniş bir ürün hattı sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda greyder, yol silindir gibi yeni ürünler geliştirdik ve bu alandaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara’da çalışmaları hala devam eden HİDROMEK Üretim Üssü’nde, şu an ithal etmekte olduğumuz ana komponentlerin büyük bölümünün üretimini kendi bünyemizde gerçekleştireceğiz. Böylece bir yandan daha fazla yerlileştirme sağlarken, bir yandan da ülkemiz için daha fazla katma değer yaratacağız. Türkiye’nin en büyük iş makinesi üreticisi ve Türkiye pazar lideriyiz. Bununla birlikte, bugün 100’den fazla ülkede HİDROMEK iş makineleri çalışıyor. Bu sayıyı daha da artırarak küresel pazardaki yerimizi sağlamlaştırmayı arzuluyoruz.”
14 TASARIM ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ
Üretiminin her aşamasında Ar-Ge, tasarım, teknoloji ve inovasyonla iç içe olan HİDROMEK, kurduğu Ar-Ge merkezinde toplam 115 personel istihdam ediyor. Çok sayıda patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline sahip olan HİDROMEK, kurduğu Tasarım Merkezi sayesinde yenilikçi tasarıma sahip iş makineleri ile küresel piyasada öne çıkıyor. Tasarımdaki gücünü ise aldığı ödüllerle tescilleyen HİDROMEK, If Design, German Design, Red Dot ve Good Design gibi uluslararası ödüller de dahil olmak üzere toplam 14 adet tasarım ödülüne sahip.
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