Anasayfa » Güncel

Akaryakıt dağıtım sektöründe, En İyi Müşteri Deneyimi Yaşatan Marka seçildi

04 Haziran 2018, 14:11

Bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen “Müşteri Deneyimini En İyi Yaşatan Markalar”ın yarıştığı A.L.F.A. Awards’ta akaryakıt sektöründe,OPET seçilerek, ödüllendirildi.

Marketing Türkiye dergisi ve AKADEMETRE iş birliğiyle 2015 yılından beri “Müşteri Deneyimini En İyi Yaşatan Markalar”ın ödüllendi¬rildiği A.L.F.A. Awards’un 4’üncüsü gerçekleşti. Müşteri deneyimi yönetimindeki başarılarıyla, müşterisiyle sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki kuran markaların onurlandığı A.L.F.A Awards’da bu yıl kategori sayısı 37’ye çıkartıldı. Törende bankacılıktan beyaz eşyaya, dijital yayın platformlarından e-ticaret sitelerine, fast food’dan giyim sektörüne kadar müşteri deneyimini en iyi yaşatan markalar ödüllendirildi. OPET, akaryakıt sektörünün müşteri deneyimini en iyi yaşatan markası seçildi, ödülü Müşteri İlişkileri Müdürü Cem Arıcanlı aldı. Arıcanlı “Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 1500 istasyonumuza günde 600 bin civarında araç geliyor. Her araçta ortalama 2 kişi olduğunu var saydığımızda 1 milyonu aşkın insanın ziyaret ettiği bir çatıyı yönetiyoruz. Her bir istasyonumuzu ayrı bir hizmet noktası olarak konumlandırıyoruz. OPET Çağrı Merkezi, tüm geri bildirimlerin yönlendirilmesinden raporlanmasına kadar tüm süreci titizlikle takip ederek müşterilerimizin beklentilerini 7 gün 24 saat karşılamak ve memnuniyetini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.



A.L.F.A. Awards bu yıl da AKADEMETRE’nin uluslararası standartlarla oluşturduğu kapsamlı ve özgün metodolojisiyle ölçüldü. A.L.F.A. Awards’ın jürisini ise tüketiciler oluşturuyor. Araştırma kapsamında; İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Ankara, Kayseri, Adana, Gaziantep, Malatya, Samsun, Trabzon, Erzurum illerindeki 1200 kişiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Araştırmayla “Müşterilerin arzu boyutu” ile “Markayı deneyimleme istekleri”, “İletişim boyutu” ile “Markanın iletişim faaliyetlerinin niteliği” ve “İlişki boyutu” ile “Markanın tüketici nezdinde bilinirliği” gibi müşteride markanın ilk izlenimini oluşturan satış öncesi ilişkiler değerlendirildi. “Çoklu deneyim tutarlılığı” ile “Şirketlerin çalışan memnuniyetine verdiği önem”, “Rekabet avantajı sağlayan kişiselleştirme uygulamaları” ve “CRM” ile “Sadakat programları” gibi müşteri deneyimini önemli ölçüde etkileyen, marka deneyiminin süreçlerini ortaya koyan yaklaşımlar değerlendirildi. Günümüzde marka sadakatini olumlu yönde etkileyen “Satış sonrası ilişki devamlılığı”; “Çözüm odaklı hizmet”, “Şikayete dönüş hızlılığı” gibi kriterler bazında değerlendirilerek, şirketlerin müşteri devamlılığını artırma düzeyleri tespit edildi.



