Yerli üretim Isuzu D-Max’ler farklı donanım tercihleriyle satışa sunuldu

04 Haziran 2018, 14:06

Üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen ilk ve tek pick-up olma özelliğini taşıyan Isuzu D-Max’in 7. neslinin de üretimine Türkiye’de başlanıldı.

2017 yılı sonunda Tayland’dan ithal edilen V-Cross donanım seviyesiyle satışına başlanılan Yeni Isuzu D-Max’in yerli üretim versiyonlarının da Türkiye’de üretimine ve satışına başlanıldı. Türkiye’de ilk etapta satışa sunulan en üst donanım seçeneği 4x4 otomatik vitesli V-Cross’tan sonra şimdi de iki farklı kabin tercihiyle farklı donanım ve çekiş sistemlerine sahip versiyonlar Türkiye’de satışa sunulmaya başladı.Yeni Isuzu D-Max’in Anadolu Isuzu fabrikasında üretimine başlanan baz donanım tercihi V-GO MT (4x2 ve 4x4), standart donanım seçeneği V-LIFE MT (4x2 ve 4x4) ve V-JOY AT (4x4) Isuzu D-Max ürün gamını tamamlayan versiyonlar olarak dikkat çekiyor.İlk olarak 2014 yılında Anadolu Isuzu fabrikasında üretimine başlanan yerli pick-up Isuzu D-Max’in yeni versiyonu Türkiye’de 2 farklı çekiş sistemi (4x2 ve 4x4), 2 farklı vites tercihi (6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik) ve 3 farklı donanım tercihiyle (V-GO, V-LIFE ve V-JOY) üretiliyor.Giriş seviyesi V-GO modelinde LED gündüz farları, elektrikli ısıtmalı yan aynalar, Yokuş kalkış destek sistemi (HSA), Eğim iniş kontrolü (HDC), ESC, TCS, ABS, EBD, BAS gibi güvenlik sistemleri standart olarak sunulurken, çekiş sistemi olarak 4x2 ve 4x4 tercihi ve şanzıman tercihinde manuel vites ile sunuluyor.Standart donanım olarak sunulan ve D-Max ailesinde V-LIFE olarak adlandırılan 4x2 ve 4x4 çekiş sistemlerine sahip D-Max’te, LED gündüz farları, elektrikli katlanabilir, ısıtmalı ve sinyalli krom yan aynalar, krom kapı kolları ve ön ızgara, D-VISION 8” Multimedya sistemi, navigasyon, geri görüş kamerası, park sensörü, cruise control ve 18 inç alaşım jantlar standart olarak sunuluyor.Sahip olduğu özelliklerle en üst donanım seviyesi V-Cross’a en yakın model olan 4X4 çekiş sistemli 6 ileri otomatik vitesli V-JOY’da ise V-LIFE modeline ek olarak anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, otomatik klima ve yan basamaklar gibi birçok donanım standart olarak sunuluyor.2018 yılının Nisan ayı sonu itibariyle Türkiye’deki Anadolu Isuzu fabrikasının üretim hattından indirilen 6655’inci araçla birlikte Türkiye’deki ilk, tek ve en fazla üretilen pick-up olan Isuzu D-Max’in tüm versiyonları yeni nesil 1.9 lt’lik düşük yakıt tüketimli, vergi avantajlı ve güçlü motoruyla birlikte sunuluyor.Yenilenen Isuzu D-Max, güçlü DNA’sını her yol şartında devam ettiriyor. Yılların ticari araç birikimini pick-up segmentine de ulaştıran Yeni Isuzu D-Max, 1.9 lt’lik güçlü Isuzu motoruyla satışa sunuluyor. Yeni 1.9 litrelik turbo dizel motor ile satışa sunulan D-Max, selefinde kullanılan 2.5 lt’lik çift turbolu motorla aynı güç oranını sunarak 164 PS ve 360 Nm tork üretiyor. D-Max’ın çalışkan karakterinin üzerinde inşa edilen motor, 3,5 ton çekme ve 1 ton yük taşıma kapasitesiyle doğa sporları, çiftçiler ve kobilerin kullanımına uyumlu yapısını ifade ediyor. Yeni D-Max, Shift On The Fly çekiş kontrol sistemiyle ise ister bozuk yol şartlarında, ister kumda, ister arazide, isterse de çamurda rahatlıkla ilerleyebiliyor.Selefine göre daha sessiz olan yeni motor, aynı zamanda daha konforlu sürüş, daha güçlü çekme ve taşıma kapasitesi, toplam maliyetlerde ise daha az işletme gideri sunuyor. Motor hacminden dolayı 5 yıllık periyodda rakiplerine oranla 10.000 TL’den başlayan MTV avantajlarıyla satışa sunulan D-Max, garanti süresi olarak da 5 yıl veya 100,000 km garantisi sunarak ürün kalitesini ispatlıyor. D-Max kullanmak her anlamda kazanç sağlıyor. Yeni Isuzu D-Max’in bakım periyodunun 20 bin km’de bir gerçekleşiyor olması da kullanıcısına büyük bir avantaj sağlıyor.Yapılan geliştirmelerle 1.898 cc’lik motora sahip Yeni D-Max’in yakıt tüketimi bir önceki versiyona göre %14’e varan iyileşme sağlıyor. Yeni D-Max, 1.898 cc’lik yeni motoru ve 6 ileri otomatik şanzımanla 7,8 lt/100 km ve 4x2 V-GO 6 ileri Manuel vites ile de 6,3 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi sergiliyor.