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Michelin, doğaya duyarlı teknolojileriyle çevresel ayak izini %50 düşürecek

04 Haziran 2018, 14:00

Doğaya ve insana saygılı teknolojiler geliştiren Michelin, son 20 yılda 18 milyar litre yakıt tasarrufu sağlayarak karbondioksit salınımını 45 milyon ton azaltmayı başardı.

Uzun ömürlü ve güvenli lastikler çevreye dost oluyor



Her yıl 9 milyon ton fazladan CO2 emisyonu ve yılda 1 milyon ton hammadde israfına yol açarak atıkları yüzde 35 artıran erken lastik değişimi, araştırmalara göre sadece bir yıl içerisinde Avrupa’da 6 milyar Euro ekstra maliyet oluşmasına neden oluyor. Yüz yılı aşkın tecrübesiyle doğaya duyarlı, uzun ömürlü teknolojiler geliştirilmesi için çalışan Michelin, lastikten maksimum performans almak hedefiyle diş derinliği yasal sınırı olan 1,6 mm’ye gelinceye kadar kullanılmasını savunuyor. Erken değiştirilen lastiğin çevreye verdiği zararı bir sosyal sorumluluk bilinciyle ele alan Michelin, “Programlı uzun ömürlülük” stratejisiyle ilk kilometreden son kilometreye kadar sürdürülebilir performansa odaklanıyor.



Çevreci Lastik EVERGRIP Teknolojisi Garantisinde!



Aşınmış ve yeni takılmış lastiklerin ıslak, karlı ve buzlu zeminlerde kusursuz performans sunması için kilometreler geçtikçe optimize edilmesi gerekiyor. MICHELIN Evergrip Teknolojisi sayesinde ise ilk kilometreden son kilometreye kadar sırt deseni ve kauçuk bileşimi ile maksimum performans sunuyor.



Michelin, 88 bin hektar alanı ağaçlandırıyor



Barito Pacific Grup ve sivil toplum örgütü WWF ile ortak başlattığı girişim ile çevre dostu kauçuk üretimini destekleyen Michelin, 55 milyon dolar ayırdığı bütçe ile doğal kauçuk üreterek 88 bin hektar alanı ağaçlandırıyor. Bu işbirliği ile Michelin, hem sürdürülebilir doğal kauçuk üretimi sağlayan hem de bölgeye özgü bitki örtüsü ve hayvan yaşamının devamını destekleyerek 16 bin kişiye de istihdam olanağı sunuyor. Böylece Michelin, küresel kauçuk üretiminin yüzde 8’ini sağlıyor.



