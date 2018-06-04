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Ford Trucks’ın Slovenya’daki distribütörü KAM I BUS oldu

Ford Trucks’ın Slovenya’daki distribütörü KAM I BUS oldu

Tarih 04 Haziran 2018, 13:57

Avrupa’daki büyüme planlarının önemli bir adımı olan Slovenya’daki bu anlaşma ile Ford Trucks, Slovenya’daki müşterilerine kamyon satış, servis ve yedek parça hizmetlerini bir arada sunacak.

55 yılı aşkın kamyon üretim tecrübesini, farklı ihracat pazarlarına özel ürün geliştirme yeteneği ile birleştiren Ford Trucks, Slovenya’da KAM I BUS iş birliğiyle açılan ilk tesisini başkent Ljubljana’da gerçekleştirilen basın toplantısı ile duyurdu. Basın toplantısında KAM I BUS Kurucusu Bogdan Tihava, Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, Uluslararası Pazarlar Direktörü Emrah Duman ile Ford Trucks Hırvatistan ve Slovenya Ülke Müdürü Barış Akyalçın hazır bulundu.
 
Ford Trucks, ilk olarak 2017 yılında Hırvatistan’da distribütörü KAM I BUS iş birliğiyle Zagreb’deki tesisini açmıştı. Zagreb’de hizmete giren yeni 4S tesisi ile Avrupa’daki adımlarını hızlandıran Ford Trucks, KAM I BUS ile yürüttüğü başarılı iş birliğini şimdi de Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da kamyon satış, servis ve yedek parça hizmetlerini bir arada sunarak devam ettirecek.

Turfan: “Slovenya Avrupa’daki büyüme stratejimizin çok önemli bir parçası” 

Slovenya’da distribütör atayarak önemli bir atılım yaptıklarını belirten Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, basın toplantısında “Ford Trucks olarak Orta Doğu, Kuzey ve Sahra Altı Afrika, Rusya ve Türkî Cumhuriyetlerde devam eden büyümemizi bir süre önce Avrupa’ya taşıdık. Hedefimiz, ürettiğimiz her 3 araçtan birini ihraç etmek ve ihracatımızın yüzde 50’sini Avrupa pazarlarına yönelik gerçekleştirmek. Slovenya, bu stratejinin çok önemli bir parçası ve KAM I BUS ile olan güçlü ortaklığımız ile büyük bir başarı elde edeceğimize inanıyorum. Slovenya gibi önemli bir pazara ilk kez girerken de buradaki stratejimizi ve alt yapımızı geliştirmek için önemli çalışmalar yürütüyoruz. KAM I BUS ile Hırvatistan pazarından sonra Slovenya pazarı için de birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.


 

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